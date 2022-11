Startseite #DigitalCheckNRW erweitert Test um das Themenfeld Künstliche Intelligenz Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-07 15:22. Der #DigitalCheckNRW, das kostenlose Bildungsangebot des Landes Nordrhein-Westfalen, wurde jetzt um das Themenfeld Künstliche Intelligenz erweitert. Der Begriff Künstliche Intelligenz (KI) ist in medialen und politischen Debatten allgegenwärtig. Doch was genau ist eigentlich KI? Welche Chancen und welche Risiken bringt Künstliche Intelligenz mit sich? Der #DigitalCheckNRW, das kostenlose Bildungsangebot des Landes Nordrhein-Westfalen, wurde jetzt um das Themenfeld Künstliche Intelligenz erweitert. Medienminister Nathanael Liminski: "Wir treiben die Digitalisierung voran, weil wir überzeugt sind, dass sie das Leben der Menschen besser machen kann. Dazu gehört auch, dass wir in immer mehr Lebensbereichen die Chancen der Künstlichen Intelligenz nutzen: etwa bei der Verarbeitung großer Datenmengen, beim automatisierten Fahren, beim Einkaufen und bei der Nutzung neuer Medien. Mit dem #DigitalCheckNRW machen wir allen Erwachsenen ein kostenloses Bildungsangebot, ihre Medienkompetenz auch im Hinblick auf Künstliche Intelligenz zu testen und zu stärken." Projektleiterin Anja Pielsticker: "Wir sind sehr froh, dass wir unseren Test nun um diesen wichtigen Themenschwerpunkt erweitern konnten. Künstliche Intelligenz begegnet uns bereits im Alltag, und Grundkenntnisse darüber, was KI leisten kann und was nicht, werden immer bedeutsamer für alle Bürger und Bürgerinnen Nordrhein-Westfalens." Alle sechs bestehenden Themenbereiche des #DigitalCheckNRW wurden nun um den Schwerpunkt Künstliche Intelligenz erweitert. In zwölf neuen Fragen können Interessierte ihren individuellen Wissensstand in Sachen KI testen und lernen dank umfangreicher edukativer Inhalte Neues dazu. Der #DigitalCheckNRW wird in fünf Sprachen angeboten und bietet zu jedem Themenschwerpunkt ein Intro und zwei Test-Level. Interessierte können Ihren Kenntnisstand kostenlos unter www.digitalcheck.nrw prüfen und finden im Anschluss daran eine Vielzahl passender Weiterbildungsangebote in Nordrhein-Westfalen. Erste KI-spezifische Angebote seien bereits in der Datenbank vorhanden heißt es. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) e.V.

Herr Thomas Hendele

Obernstraße 24a

33602 Bielefeld

Deutschland fon ..: 0521 / 677 88

web ..: https://www.digitalcheck.nrw

email : t.hendele@medienpaed.de Über den #DigitalCheckNRW:

Mit dem #DigitalCheckNRW können Nutzer*innen herausfinden, wie fit sie im Umgang mit digitalen Medien sind. Neben dem Ergebnis liefert der Online -Test passende Weiterbildungsangebote - vor Ort oder auch online. Der #DigitalCheckNRW ist ein einfach zugänglicher und kostenloser Selbsttest im Internet. Er hilft, eigenes Wissen rund um digitale Medien zu verorten und passende Weiterbildungen zu finden.

Der #DigitalCheckNRW ist ein Projekt der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) e.V. und wird gefördert durch den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Selbsttest basiert auf dem bewährten Medienkompetenzrahmen Nordrhein-Westfalen, der für die Schulen entwickelt und jetzt für Erwachsene erweitert wurde, um lebensbegleitendes Lernen zu fördern. Pressekontakt: Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) e.V.

