Startseite Auch Silber ist ein wichtiges Investmentinstrument Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-02 20:46. In ein optimales Anlageportfolio gehört auch Silber. Laut einer Studie der unabhängigen Wirtschaftsberatungsgesellschaft Oxford Economics würden Multi-Asset-Portfolios von einer vier- bis sechsprozentigen Silberbeimischung profitieren. Meist haben sowohl private Anleger als auch institutionelle Anleger jedoch nur 0,2 Prozent in Silber investiert. Diese Studie wurde vom Silver Institute initiiert, mit dem Ergebnis, dass Silber leider oft übersehen wird. Denn Silber besitzt seine eigenen Renditeeigenschaften, weil es zu mehr als 50 Prozent ein Industriemetall ist. Das ist auch der Grund, warum der Silberpreis auf industrielle Trends sensibler reagiert. Für die Studie wurde die Entwicklung des Silbers in einem Portfolio verglichen mit Gold, anderen Rohstoffen, Aktien und Anleihen und das von Januar 1999 bis Juni 2022. Es ergab sich ein wertvolles Diversifikationspotenzial beim Silberinvestment. Für die Zukunft sehen die Prognosen noch besser aus, da im nächsten Jahrzehnt die Nachfrageaussichten für das Edelmetall sehr gut sind. Silber ist das Metall in der globalen Automobilindustrie. Silber hat die höchste elektrische Leitfähigkeit. Der Bedarf des unverzichtbaren Metalls soll laut Prognosen in den nächsten Jahren stark anwachsen. Darüber hinaus wird Silber in vielen Bereichen gebraucht, ob Elektronik, Optik oder in der Solarenergie, sowie für Barren und Münzen. Die antibakterielle Wirkung macht sich die Medizin zunutze. Aus all dem ergibt sich, dass Anleger ihre Silber-Gewichtung im Portfolio überdenken und dann vielleicht erhöhen sollten. Zum Beispiel mit Werten wie Discovery Silver oder Summa Silver. Summa Silver - https://www.youtube.com/watch?v=hFKT2EWGe64 - besitzt Beteiligungen an der Hughes-Liegenschaft (100 Prozent) in Nevada sowie eine Option auf die Mogollon-Liegenschaft (100 Prozent) in New Mexiko. Beide Liegenschaften haben früher sehr erfolgreich produziert. Discovery Silver - https://www.youtube.com/watch?v=MzLKx2HriOw - punktet ebenfalls mit einem aussichtsreichen Silberprojekt, das Codero-Silberprojekt in Mexiko. Eine positive Vormachbarkeitsstudie liegt vor. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

