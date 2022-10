Startseite Gold- und Silberpreis haben sich eingependelt Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-10-30 20:25. Beide Edelmetalle sollten enormes Aufwärtspotenzial besitzen und im Blickpunkt von Anlegern stehen. Vielleicht fällt die nächste Zinserhöhung der Fed schon niedriger aus. Die Folge wären wohl ein schwächerer US-Dollar und rückläufige Anleiherenditen. Anleger sollten sich dann wieder mehr den Edelmetallen zuwenden. Aber noch ist es nicht so weit. Auch der Silberpreis zeigt in letzter Zeit eine gewisse Stärke. Knapp 20 US-Dollar kostet die Unze Silber momentan. Die Anlageabflüsse aus Silber haben sich stabilisiert, die Bestände sind weitgehend unverändert. Dies deutet auf eine Bodenbildung hin. Bei 18 US-Dollar je Unze liegt ein Unterstützungspunkt beim kleinen Bruder des Goldes. Nicht nur beim Gold, sondern auch beim Silber sorgen ein starker US-Dollar und höhere Anleiherenditen für Gegenwind. Für Anfang 2023, so Analysten, sollte der US-Dollar noch stark sein. Bis dahin sind die Gold- und Silberpreise also noch mit dem Risiko von fallenden Preisen behaftet. Auch wenn institutionelle Anleger Silber im laufenden Jahr vielfach ignoriert haben, private Investoren mögen Silber, denn in diesem Bereich war die Nachfrage robust. Verursacht wurde und wird dies wohl durch das Inflationsgeschehen und die geopolitischen Krisen. Solange der Goldpreis unter Druck ist, wird Silber auch preislich keine großen Sprünge machen. Zieht jedoch der Goldpreis an, die Zeit ist mehr als reif dafür, dann spricht für einen gewaltigen Preissprung beim Silber nichts mehr dagegen. Um sich rechtzeitig zu positionieren, empfiehlt sich ein Blick auf MAG Silver oder Denarius Metals. MAG Silver - https://www.youtube.com/watch?v=LGG8r1_Oeas - kümmert sich um hochgradige Silberprojekte in Nord- und Südamerika. Hauptprojekt ist das Juanicipio-Projekt in Mexiko, im Fresnillo Silver Trend. Denarius Metals - https://www.youtube.com/watch?v=LGG8r1_Oeas - besitzt Gold, Silber, Zink, Kupfer und Blei in seinen Projekten in Spanien und in Kolumbien. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Denarius Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/denarius-metals-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten