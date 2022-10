Startseite Ehrgeizige Pläne in Sachen Atomenergie Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-10-28 17:16. Die Atomindustrie im Blick haben nicht nur die USA, diese aber besonders. Die USA kümmern sich intensiv darum die inländische Uran-Lieferkette zu vergrößern. Der Fortschritt bei Kernkraftwerksprojekten der nächsten Generation soll nicht verzögert werden, sondern wird forciert. Um Emissionen zu reduzieren, verdoppeln die USA die Atomkrafterzeugung. Dabei werden Demonstrationsprojekte für fortschrittlichere kleinere Kernreaktoren unterstützt. Denn diese sollen effizienter sein. Damit dies gelingt ist Uran nötig. Nach der russischen Invasion in der Ukraine mussten die USA feststellen, dass kaum Brennstoff, der für den Betrieb der amerikanischen Nuklearflotte notwendig ist, von einheimischen Produzenten stammt. Noch bekommen die US-Atomversorger knapp die Hälfte des verbrauchten Urans von Russland, Kasachstan und Usbekistan. Die Abhängigkeit von russischen Staatsunternehmen für Kernbrennstoffe soll beseitigt werden. Eine wirtschaftlich tragfähige und stabile inländische Brennstoff-Lieferkette ist gefragt. Nicht nur die USA haben die Dringlichkeit für Atomenergie und die ausreichende Versorgung mit Uran erkannt. Weltweit werden Kernkraftwerke gebaut und auch Deutschland setzt wieder auf Atomkraft. Wie lange wird sich zeigen. Ob wirklich am 15. April 2023 Schluss hierzulande ist, wir werden sehen. Einer Umfrage zufolge ist die Mehrheit der Deutschen für einen Weiterbetrieb der drei übrig gebliebenen Atomkraftwerke, auch für die Zeit nach April 2023. Für Urannachschub sind Uranunternehmen wie Uranium Energy oder IsoEnergy zuständig. IsoEnergy besitzt im östlichen Athabascabecken in Saskatchewan mehrere aussichtsreiche Uranprojekte zu 100 Prozent. Uranium Energy - https://www.youtube.com/watch?v=RINKMXetD-Q - besitzt umweltfreundliche und kostengünstige Uranprojekte, teilweise startklar, in den USA und in Kanada, Saskatchewan. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

