DRUTEX präsentiert Neuheiten auf BATIMAT

DRUTEX, einer der führenden Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa, ist auch in diesem Jahr erneut auf der BATIMAT in Paris vertreten. Vom 3. bis 6. Oktober 2022 präsentiert der Hersteller auf der internationalen Baumesse in Halle 6, am Messestand Nr. F 088, seine Neuheiten sowie das auf den französischen Markt zugeschnittene Portfolio. „Unsere Produkte haben während der Fensterbau Frontale bereits viel positives Feedback erhalten“, sagt Marcin Kloska, Sales Director bei DRUTEX und ergänzt: „Wir sind bereits seit 2012 auf der BATIMAT vertreten und wollen die Gelegenheit auch in diesem Jahr nutzen. Insbesondere, um unsere neuesten Highlights präsentieren zu können.“

Neben des bewährten Sortiments, wie zum Beispiel die IGLO- oder SOFTLINE-Serie, stellt DRUTEX ebenfalls erstmals die neuen Raffstoren-Modelle S90 und Z90, die neuen Fenstersysteme IGLO PREMIER und IGLO EXT sowie Smart Lock vor. Besonders letzteres zeigte bereits auf der Fensterbau Frontale großes Interesse bei den Besuchern. Der Motorzylinder kann nachträglich eingebaut werden und macht aus einer gewöhnlichen Tür eine smarte Tür, die klassisch mit einem Schlüssel, aber auch bequem per Code, Fingerabdruck oder App geöffnet beziehungsweise geschlossen werden kann.

Ein weiteres Highlight für die Besucher dürften die bedruckten Türen des Herstellers sein, die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen setzen: „Egal, ob der eigene Hund, ein Foto des vergangenen Urlaubs oder der Lieblings-Künstler, mit unserer Druck-Technik können wir jedes Motiv auf die eigene Türscheibe bringen“, erklärt Kloska. Damit kann das Unternehmen noch besser auf die individuellen Kundenwünsche eingehen. Bisher hat sich DRUTEX mit dessen sandgestrahlten oder bedruckten Türen immer auch ein individuelles Design für die jeweilige Messe einfallen lassen: Auf der Fensterbau Frontale waren es beispielsweise ein „fesches Madel“ in feinstem Oktoberfestkostüm und das Motiv von Schloss Neuschwanstein. Besucher dürfen gespannt sein, was sich das Unternehmen für die BATIMAT in Paris einfallen lassen hat.

Neben der BATIMAT in Paris wird DRUTEX ebenfalls auf der SAIE in Bologna, Italien, vom 19. bis 20. Oktober 2022 ausstellen.