Silber - früher und heute in der Fotografie verwendet

Vor rund 50 Jahren gingen zirka 40 Prozent des in der Industrie verwendeten Silbers in den Fotografie Bereich. Im Jahr 2000 verbrauchte die Fotografie mehr als 218 Millionen Unzen Silber, dies war der höchste Verbrauch dieses Sektors und rund ein Viertel des gesamten von der Industrie nachgefragten Silbers. Im Jahr 2020 verbrauchte die Industrie insgesamt knapp 900 Millionen Unzen, davon wurden nur noch fast 30 Millionen Unzen Silber für die Fotografie verwendet. Die Aufzeichnung von Bildern mit Kameras war mehr als 100 Jahre durch die Verwendung von Silber geprägt. Heute hat sich dies dank Digitalkameras und guten Handykameras geändert. Dennoch stieg, wie das World Silver Survey erklärte, im vergangenen Jahr die Nachfrage der Fotografie Branche nach Silber um drei Prozent an. Verantwortlich sind Hobbyfotografen und Fotobücher, die auf traditionellem Silberhalogenid hergestellt werden. Heute kommt die größte Silbernachfrage aus der Elektronik, aus der Automobilbranche, aus der 5G-Halbleitertechnik und vom Bereich der flexiblen und tragbaren Elektronik. Auch mechanische Mikrosysteme gehören dazu, ebenso wie die Unterhaltungselektronik (Wearables, Laptops, Smartphones, Displays). Silber wird oft verbaut in elektronischen Kontakten, Antennen oder Verkabelungen. Dazu kommt noch der medizinische Bereich, der Silber verwendet. Die Solartechnologie kommt nicht ohne das Edelmetall aus, ebenso wie die Nanotechnologie. Gerade in der Photovoltaikbranche sollte sich der Bedarf in den kommenden Jahren stark ausweiten.

