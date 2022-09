Startseite Gold - die Ruhe vor dem Sturm Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-09-27 04:22. Nach fast zehn Jahren enttäuschender Goldpreise muss der Bullenmarkt kommen. Bereits für das Ende des laufenden Jahres sagen viele Experten einen Goldpreis von rund 2.000 US-Dollar voraus. Und bekannte Investoren setzen gerade massiv auf Gold. David Einhorn, Gründer von Greenlight Capital und Milliardär, hat aktuell eine Goldposition im Wert von mehr als 45 Millionen US-Dollar hinzugefügt. Auch Milliardär Jeffrey Gundlach ist von deutlich höheren Goldpreisen überzeugt. Sogar der Immobilien-Milliardär Sam Zell, der sich oft gegen Gold aussprach, kauft Gold als Absicherung gegen die Inflation. Dabei werden die heutigen Preisbewegungen oft mit historischen Wendepunkten verglichen wie etwa die Preissprünge aus den 1970er Jahren und aus den frühen 2000er Jahren. Tatsache ist, dass Gold im laufenden Jahr alle wichtigen Anlageklassen bereits übertroffen hat. Die Inflation ist auf dem höchsten Stand seit rund 40 Jahren, zugleich steigt der wirtschaftliche und politische Druck. Fast jedes Land wertet seine Währung durch Gelddrucken ab und Staatsverschuldungen haben astronomische Höhen erreicht. Viele Zentralbanken setzen verstärkt auf Gold, um sich abzusichern. Als Anleger könnte man sich beispielsweise auf Royalty-Unternehmen konzentrieren. Das erste Streaming-Unternehmen hatte Pierre Lassonde an die Börse gebracht. Diese Geschäftsstrategie überzeugt damit, dass die Partnerunternehmen des Royalty-Unternehmens das Bergbaurisiko tragen. Zudem sind die Risiken breit gestreut und nicht nur auf ein Projekt konzentriert. Wie etwa bei Osisko Gold Royalties - https://www.youtube.com/watch?v=gPUpNeshIZQ&t=116s - mit seinem Portfolio von mehr als 165 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen in Nordamerika. Auch Gold Royalty - https://www.youtube.com/watch?v=3PhJY9cwBv8&t=43s - hat sich auf Gold spezialisiert und besitzt Lizenzgebühren in Nord- und Südamerika. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten