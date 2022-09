Startseite Die Neue Welt - Gesundheit, Frieden und Freiheit für alle wahren Menschen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-09-22 06:06. Die Neue Welt ist ein Paradies ohne künstliche Krankheiten und perfiden Völkermord durch hinterhältige Regimes. Leben in liebevollen, harmonischen Gemeinschaften ist die wahre Zukunft der Menschen. Seit Ur-Zeiten wird die Menschheit von widerlichen Dunkelmächten beherrscht. Diese bösen Viecher haben über ihre Handlanger, den niederträchtigen Regimes dieser Welt, falsche Gesetze, Verbote und totalitäre Kontrollwerkzeuge für die gehorsame Bevölkerung installiert, um diese zu unterdrücken, zu maßregeln und ihr den Freien Willen zu rauben. Diese machtgetriebenen Regimes verfolgten eine perverse Agenda, um die Menschheit mit entsprechenden Maßnahmen zu vernichten: eine desaströse Politik, Kriege, künstlich erschaffene Krankheiten und tödliche Impfungen zum Beispiel. Doch diese Zeit der Dunkelheit ist nun vorüber, da das Böse diesen wundervollen Planeten nun nicht mehr beherrschen kann. Mit der Wahrheit kommt das ekelhafte Vergehen dieser Dunkelviecher gegen die Menschheit ans Licht. Um die Macht dieser niederen Kreaturen zu brechen, wurde ihnen einfach der Geldhahn zugedreht, so dass sie nun der göttlichen Gerechtigkeit ausgeliefert sind. WARNUNG: Trotz dieser positiven Information müssen wir noch mit einem heftigen Vergeltungsschlag der Dunkelwesen und einem entsprechenden "Sturm" der Guten Seite als Antwort darauf rechnen. Aber die Liebe der aufgeklärten, wahren Menschen hat bereits gewonnen und verwandelt sodann unseren Planeten in ein wundervolles Paradies. Jetzt ist es an der Zeit, die Lektionen der Wahrheit zu lernen, um alle Lügen und alles Falsche für immer aus dem Paradies zu vertreiben.

"Wahre Menschen lernen wie das Paradies funktioniert, damit sie es wahrlich leben können." - Queen Vanea Wahre Frequenz-Medizin contra Lügen in Medizin und Kosmetik

Die Autorin Vanessa Halen hat bereits zahlreiche Ratgeber über die Wahrheit in den Bereichen Medizin, Gesundhheit, Schönheit und Ernährung veröffentlicht. In all diesen Bereichen wurden die Menschen von bösartigen Unternehmen mit hinterhältigen Tricks belogen und betrogen. Mit Giften und gefährlichen Substanzen in Lebensmitteln, Kosmetik und Medikamenten wurde den Men­schen gezielt Schaden zugefügt. Mit ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erklärt Vanessa Halen die Frequenz-Medizin nach Nikola Tesla. Mit einem preiswerten HF-Stab kann jeder ganz einfach und schnell seine Beschwerden und Leiden von A bis Z selbst behandeln. Wer sich nicht länger belügen und betrügen lassen will, der sollte diesen Ratgeber unbedingt lesen. Hier kann man DIE OXY WUNDER MEDIZIN kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735... MedBetten kommen - der Artikel von Vanessa Halen gehört zu den meist gelesenen auf openPR in Gesundheit & Medizin:

https://www.openpr.de/news/1218473/MedBetten-kommen-Neue-Frequenz-Medizi... Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de Die OXY WUNDER MEDIZIN - Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten - 12,90 Euro Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

