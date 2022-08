Startseite Lukrative Chancen bei Rohstoffen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-08-31 20:35. Von einer geringen globalen Rezessionsgefahr und großen Chancen bei Rohstoffen geht Goldman Sachs aus. Die US-Investmentbank sieht sich mit dieser Meinung anderen Großbanken gegenüber, die anders denken. Investoren, so Goldman Sachs, sollen trotz Inflation und Rezessionsgefahr auf Rohstoffe vertrauen. Begründet wird dies durch eine Rohstoffrally, die kommt, verursacht durch den globalen Materialmangel und die Energiekrise. Der schwächelnden Wirtschaft will China mit neuen Hilfen unter die Arme greifen. Dazu zählen etwa Infrastrukturinvestitionen. Und Lokalregierungen sollen flexibler handeln können bei Kreditvergaben zur Stützung der Immobilienbranche. Dies könnte sich positiv für den Kupferpreis auswirken. Im ersten Halbjahr 2022 belief sich das Kupferdefizit laut der International Copper Study Group auf 157.000 Tonnen. Tendenziell könnte es sich noch vergrößern, so wie es vom Mai von 30.000 Tonnen auf 66.000 Tonnen im Juni gestiegen ist. Noch im April ging die International Copper Study Group von einer Überversorgung des Kupfermarktes in 2022 aus. Dies scheint nun zu optimistisch gewesen zu sein. Somit könnte der Kupferpreis in den kommenden Monaten steigen. Kupfer besitzt beispielsweise Torq Resources - https://www.youtube.com/watch?v=ZAp0tFbnM_g - neben Gold in seinen Projekten in Chile. Besonders aussichtsreich ist das Kupfer-Gold-Projekt Margarita im nördlichen Chile. Neben Kupfer gehört Gold klar zu den Favoriten der Anleger, die mittel- bis langfristig ihr Vermögen absichern möchten. Da könnte ein Blick auf den führenden Goldproduzenten im Yukon nicht schaden, also auf Victoria Gold - https://www.youtube.com/watch?v=GQUfXk66k5w . Im zweiten Quartal 2022 konnte die Gesellschaft über 32.000 Unzen Gold produzieren. Das Gold kam aus der Eagle-Goldmine. Im Gesamtjahr 2022 wird eine Goldproduktion von zirka 165.000 Unzen erwartet. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

