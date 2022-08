Startseite „Technologien im Service“ – Aktuelle Ausgabe des Newsletter SERVICE TRENDS jetzt erhältlich Pressetext verfasst von Institut für Ko... am Fr, 2022-08-19 13:06. Das X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign geht in seiner neuesten Ausgabe des Newsletter SERVICE TRENDS der Frage nach, welche Möglichkeiten sich durch die Nutzung geeigneter Technologien im Service ergeben. Interessierte Leser erfahren, wo der Einsatz meist neuer Technologien erfolgen kann und wie Unternehmen davon am besten profitieren. Auf der Internetseite des Instituts läßt sich die digitale Publikation zu Themen der „Service- und Kommunikationsentwicklung“ kostenfrei via E-Mail abonnieren. Themen der aktuellen Publikation sind u.a.: 1. Service Automatisierung, 2. Wearable Services, 3. Künstliche Intelligenz im Service. Die Ausgabe „SERVICE TRENDS 032022“ steht interessierten Unternehmen unter folgendem Link als Download zur Verfügung: https://bit.ly/ServiceTrend032022 Weitere Ausgaben des Newsletters sind auf der Internetseite des Instituts zu finden: http://www.dieserviceforscher.de/publikationen/newsletter/ Über Institut für Kommunikation und ServiceDesign Komplettes Benutzerprofil betrachten