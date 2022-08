Startseite Einfach STARK: Transparenz in Echtzeit und aussagekräftige Analysen mit Cosmino MES Pressetext verfasst von COSMINO2019 am Di, 2022-08-09 13:48. Die STARK Druck GmbH + Co. KG hat sich für eine Zusammenarbeit mit dem MES-Anbieter COSMINO AG aus Nürnberg entschieden, um die Aktualität und Qualität erfasster Produktionsdaten entscheidend und nachhaltig zu verbessern und so schneller reagieren und effektiver planen zu können. Produktions-, Rüst-, und Stillstandszeiten sowie Mengenmeldungen der Rollen- und Bogenoffsetdruckanlagen werden nun automatisch durch Cosmino MES erfasst. Die Daten stehen in standardisierten sowie kundenspezifischen Berichten zur Verfügung. Gegenüber einer zuvor papierbasierten Erfassung hat sich bei reduziertem Aufwand die Transparenz und Datenqualität entscheidend gesteigert. Ein zeitnahes Erkennen von Problemen macht die Prozesse zudem spürbar schneller und konsistent verfügbar. Über das Projekt ist eine gemeinsame Case Study entstanden, die über die Webseite der COSMINO AG bezogen werden kann unter: „Infos“ -> „Downloads“ -> „Weitere Dokumente“ -> „STARK Druck: Transparenz in Echtzeit“ oder https://www.cosmino.de/download/stark-druck-transparenz-in-echtzeit/. Über COSMINO2019 Komplettes Benutzerprofil betrachten