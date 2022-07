Startseite Unterstützung für die Hotellerie: Technologieunternehmen reagiert auf akuten Personalmangel in der Branche Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-07-11 15:44. Mit weniger Personalaufwand mehr Direktbuchungen generieren - Smart Host sorgt umgehend für Entlastung. Das Unternehmen stellt ab sofort einen Kampagnen-Assistenten kostenfrei zur Verfügung. Der Personalmangel macht sich in der gesamten Branche deutlich bemerkbar. Das auf die Hotellerie spezialisierte Softwareunternehmen will hier die Hoteliers noch aktiver unterstützen. Neben zahlreichen privat geführten Hotels konnten so auch beispielsweise die Falkensteiner Hotels den Zeitaufwand für die Angebotserstellung von zehn Minuten pro Angebot auf zwei Minuten pro Angebot reduzieren und dabei die Angebotskonversionsraten um bis zu 32 % steigern: "Mit unserem Kampagnen-Assistenten wollen wir Hoteliers nun den Druck etwas nehmen. Wir wissen um den Mitarbeitermangel, doch die nächste Nebensaison kommt und mit Blick auf nächstes Jahr sind die Herausforderungen für den Tourismus nicht kleiner geworden. Daher haben wir uns entschieden, maximale Unterstützung anzubieten. Alle Hoteliers bekommen einen eigenen festen Ansprechpartner, der für sie optimale Kampagnen aufbaut, die nachhaltige Auswirkungen auf die Direktbuchungen haben", so Julian Leitner, Gründer von Smart Host. Marco Tessitore, Chief Sales Officer bei Smart Host, fügt hinzu: "Uns geht es hier um die Hoteliers. Mit unseren Kampagnen helfen wir bereits heute über 250 Hotels auch in den nächsten Monaten und Jahren gute Auslastungszahlen zu sichern - und das mit mehr Direktbuchungen. Der aktuelle Mitarbeitermangel wird bleiben. Wir möchten daher mit dem Kampagnen-Assistenten auch langfristig einen Weg aufzeigen. Da wir uns als Partner der Hoteliers verstehen, verzichten wir bewusst auf den Standardpreis für den Kampagnen-Assistenten." Mit dem Kampagnen-Assistenten übernimmt Smart Host die Dienstleistung für die Hotels, Kampagnen zu erstellen - inklusive des Versands an die Gäste der Hotels. Mit Hilfe der Buchungsdaten können die Kampagnen auf die einzelnen Zielgruppen individuell abgestimmt, erstellt sowie zu einem idealen Zeitpunkt versendet werden, um einen möglichst hohen Erfolg zu garantieren.

Dabei werden pro Jahr mehrere Kampagnen versendet. Hier berücksichtigt die Software-Lösung von Smart Host Buchungsverhalten wie Früh-, Spontan-, Normal- oder Last-Minute-Buchende sowie besondere Präferenzen wie Familien, Sportler, Wellness-Liebhaber oder andere Interessengruppen und die bevorzugte Jahreszeit für die Buchung. Die Kampagne selbst wird inklusive Logo, Farbwahl und Fotos individuell auf das jeweilige Hotel abgestimmt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Smart Host GmbH

Herr Thomas Hertkorn

Am Kupfergarten 6a

10117 Berlin

Deutschland fon ..: +49 30 5683 9290

web ..: http://www.smart-host.com

email : thomas.h@smart-host.com Die Smart Host GmbH mit Sitz in Berlin wurde durch den Südtiroler Unternehmer und Online-Marketing-Experten Julian Leitner im Jahr 2016 gegründet.

Das Unternehmen unterstützt Individualhotels mit einer etablierten CRM-Software-Lösung. Damit sorgt Smart Host für eine effektive Nutzung von Gastdaten zur Steigerung der Direktbuchungen und Gästezufriedenheit. Mit Hilfe von umfangreichen Algorithmen geschieht dies automatisiert und mit messbarem Erfolg.

Durch eine regelmäßige Weiterentwicklung sowie feste persönliche Ansprechpartner verändert die Smart Host CRM-Lösung den Rezeptionsalltag nachhaltig. Der Hauptfokus von Smart Host liegt auf der aktiven Unterstützung von Hoteliers, ihre Gäste besser zu kennen, zielgerichteter mit ihnen zu kommunizieren, Arbeitsaufwand zu verringern und für mehr Buchungen und Umsatz zu sorgen.

Die Smart Host CRM-Software ist vollständig DSGVO konform und rechtssicher. Pressekontakt: Wolf.Communication & PR by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

