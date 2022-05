Startseite Capital Seekers Suite (CSS) - frisches Kapital für Ihr Unternehmen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-05-26 09:48. Sie suchen Kapital für Ihre Projekte, wie z.B. Immobilien, Expansion, Start up, PV, KI etc.? Sie sind ein erfahrener Selfmademen und machen am liebsten alles selbst? Sie scheuen, die mit einer Finanzierung verbundenen Kosten? Dann holen Sie sich jetzt die neue Alternative zur üblichen Bank Finanzierung. Buchen Sie einfach einen Zugang zu dem wahrscheinlich besten Investorennetzwerk der Welt und kontaktieren Sie direkt bis zu 208.784 Investoren - Venture Capital Fonds, Business Angels, Family Offices, Dachfonds, Private Equity Firmen und Privatanleger. Was bekommen Sie? - Datenbank mit 208.764 Investoren aus allen Investmentbereichen,

- Investoren CRM,

- Emailfunktion mit Individualisierung und Serien Email Funktion

- Kontaktverwaltung,

- Anleitungen,

- E-Mail Vorlagen für diverse Level der Kommunikation,

- 87 Vertragsvorlagen und Templates,

- Experten Beratung per Email, Telefon oder Zoom,

- Rechtsberatung durch eine internationale Anwaltskanzlei,

- Verhandlungsführer und Dolmetscher

- Aufgabenverwaltung & Projektmanagement

- Kalender & Terminverwaltung

- Software zur Business Plan Erstellung

- 500 Gründer - und Finanzierungsresourcen Weitere Leistungen

1. D-A-CH Vorratsgesellschaften,

2. internationale Company Set ups,

3. Businessplan, Finanzplan, Pitch Deck,

4. Investor Fact Sheet, Term Sheet, Plausibilitätsprüfung,

5. Unternehmensbewertung,

6. Investoren Überprüfung,

7. Webseite mit Image Video und 2-sprachigem Video Interview,

8. Treuhänder (schützt Investor und Initiator),

9. Rechtsberatung, Steuerberatung,

10.Marketingberatung mit Ausführung,

11. Pressearbeit, 130 Presseportale, 4.400 internationale TOP Journalisten,

12. Videomarketing, Marketing Kampagnen, Social Media Kampagnen,

13. Bereitstellung Verhandlungsführer,

14. Bereitstellung Dolmetscher,

15. Unterstützung und Beratung beim Investoren Schriftwechsel. Geld zurück Garantie oder Wandlungsrecht

L-Capital.uk gewährt Ihnen eine Geld zurück Garantie oder Sie wandeln Ihren Zugang innerhalb von 12 Monaten in eines der L-Capital Direktbeschaffungspakete um. Unabhängig davon bietet L-Capital.uk Schnellfinanzierungen innerhalb von 14 Tagen ab € 100.000 für Bestandsunternehmen ab € 250.000 Jahresumsatz. Für alle anderen Unternehmen bzw. Start ups gibt es Beträge ab € 1 Mio bis € 500 Mio üblicherweise innerhalb von 8 bis 26 Wochen. Mehr Details auf https://l-capital.uk/css/ mit Direkt Chat Möglichkeit per Whats App und Telegram. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: L-Capital - Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London

Großbritannien fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

