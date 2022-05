Startseite Wo sind die hochwertigsten Goldminen weltweit? Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-05-23 19:24. Interessant für Goldminenunternehmen und auch Anleger sind die Erzgehalte eines Projektes. Wieviel Gramm Gold befinden sich in einer Tonne Gestein, dies gehört zu den wichtigsten Informationen. Denn der Goldgehalt bestimmt die wirtschaftliche Machbarkeit einer Mine entscheidend mit. Ist das Erz höhergradig, dann kann mehr Gold zu geringeren Kosten produziert werden. Ist der Erzgehalt gering, muss mehr Material verarbeitet werden, also mehr Geld aufgewendet werden. In den meisten Goldprojekten befinden sich ein bis vier Gramm Gold je Tonne Gestein (geringgradige Minen). Bei Graden von acht bis zehn Gramm spricht man bereits von hochgradigen Minen. Es existieren auch Goldminen, die mehr als zehn Gramm Gold je Tonne Gestein enthalten, oft sind dies kleine Minen, die zu einem größeren Komplex gehören. Zu den hochgradigen Minen gehört etwa die Island Gold Mine in Ontario. Durchschnittlich sind dort 8,35 Gramm Gold je Tonne Gestein zu finden. Ebenfalls in Ontario liegt die Eagle River Goldmine, diese brachte es im ersten Quartal 2022 auf 11,6 Gramm Gold je Tonne Gestein, ebenso hochgradig ist die Macassa-Mine in Ontario (16,64 Gramm Gold je Tonne Gestein). Die hochgradigste kommerzielle Goldmine in der westlichen Welt ist die Fosterville Mine in Victoria, Australien. Mit mehr als 28 Gramm je Tonne Gestein bei niedrigen Abbaukosten von 309 US-Dollar punktet diese Mine. In der Vor-Corona-Zeit waren es sogar über 40 Gramm Gold. All dies sind Beispiele für produzierende Minen. Bei Goldminen, wo Bohrprogramme laufen, wie etwa bei Calibre Mining - https://www.youtube.com/watch?v=bEBTVUwmLWI -, werden auch oft hervorragende Erzgehalte gefunden. So brachte eine der Lagerstätten von Calibre Mining in Nicaragua, das Panteon-Projekt jüngst Gehalte bis zu fast 35 Gramm Gold je Tonne Gestein hervor. Auch Tarachi Gold - https://www.youtube.com/watch?v=St9gQEjaKRE - mit Projekten in Mexiko und im Sierra Madre Goldgürtel hat bereits hohe Goldgehalte bei Bohrungen ausgemacht, besonders beim Tarachi Projekt. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

