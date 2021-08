Startseite Chi - Gong II - Trainingsunterlagen, die 100 Krankheiten vertreiben Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-08-18 13:11. Friedel Scheede erklärt in "Chi - Gong II", wie man auf natürliche Weise seine Energie und Gesundheit verbessern kann. Die acht Chi-Gong Übungen, die in diesem neuen Buch vorgestellt werden, beruhen auf einer sehr alten Kunst, die laut dem Autor noch vor fünfundzwanzig Jahren streng geheim gehalten wurde.

Die menschliche Energie kommt von der Luft, die man atmet und durch Speisen, die man zu sich nimmt. Die Praxis des Chi-Gong jedoch kann diese Energie ganz wesentlich steigern und ermöglicht den Lesern, mehr aus ihrem Leben zu machen. Diese spezielle Übungen fördern die Gesundheit insbesondere und werden in China für die Gesundung von 100 Krankheiten gelernt und angewendet. Um den Körper und den Geist bis ins hohe Alter fit und gesund zu erhalten, empfiehlt der Autor nach altchinesicher Erfahrung und Tradition der Shaolinmönche täglich einige Minuten in die vorgestellten Übungen zu investieren. Grundlage des Konzepts des Buchs "Chi - Gong II" von Friedel Scheede sind die asiatischen Formen des Chi-Gong (Do-In,

Chi-Gung, Qigong, Tai-Chi und TCM usw.). Diese praxiserprobten und überlieferten Techniken werden in diesem Buch den Bedürfnissen des modernen Menschen angepasst und sollen den Lesern dabei helfen ihre Gesundheit zu verbessern, Stress abzubauen und die Energie zu steigern. Der Autor weiß, wovon er spricht, so wurde er z.B. im Jahr 2002 zu einem von weltweit nur fünf zertifizierten Business Chi-Gong Mastertrainer ausgezeichnet. "Chi - Gong II" von Friedel Scheede ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30195-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

