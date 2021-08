Startseite Der Für alle Laden: Ein Bürgertreff für wirklich jeden Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-08-11 10:27. Vorstellung Für alle Laden In Brandenburg an der Havel gibt es einen Laden, der nichts verkauft, dafür umso mehr anbietet. Der "Für alle Laden" in der Jacobstraße 9 ist eine ehrenamtlich geführte Begegnungsstätte für Kinder- und Jugendliche, für Senioren, für Bedürftige und alle Menschen mit Spaß am Miteinander und Füreinander. Jeder ist eingeladen, hereinzuschauen, jeder ist herzlich willkommen. Hilfe für alle Bürger Das Angebot ist ebenso kunterbunt und vielfältig wie die Menschen, die hierherkommen. Basteln, Spielen, Unterstützung beim Lernen oder beim Schreiben von Bewerbungen, Leserunden, Handarbeiten, Umweltaktionen sowie soziale Beratungs- und Hilfsangebote. Manchmal kommen Menschen auch spontan auf eine Tasse Kaffee vorbei, die sich einfach mit netten Leuten unterhalten wollen. So ist der "Für alle Laden" ganz besonders in Coronazeiten eine wichtige Anlaufstation gegen Isolation und Einsamkeit. Der "Für alle Laden" ist ein Raum für spontane Ideen, Kreativität und soziales Engagement mitten in Brandenburg. Mittlerweile bekannte und erfolgreiche Aktionen, wie zum Beispiel die Müllsammelaktion "Brandenburg bleibt sauber", die "BrandenburgSteine" oder die "Rucksackbücherei" sind wichtige Projekte im bunten Angebot der Begegnungsstätte. Aber es gibt noch unendlich viel mehr zu entdecken. Damit immer wieder neue Aktionen hinzukommen können, hängt eine Wunschbox am Laden. Hier sammeln die Betreiber Ideen, Anregungen und Wünsche für zukünftige Projekte. Aktionen und Projekte während Corona Über laufende Projekte und Aktionen informieren der Veranstaltungskalender vor Ort und die Homepage https://www.fueralleladen.de . Während der Corona Pandemie können keine regelmäßigen Angebote stattfinden. Dafür organisiert der "Für alle Laden" derzeit "to go" Angebote und kleinere Veranstaltungen, für die sich jeder, der mitmachen möchte, vorab anmelden kann. Selbstverständlich finden alle Veranstaltungen unter den geltenden Regeln zu Eindämmung des Coronavirus statt. Spenden erwünscht So viel ehrenamtliches Engagement und tolle Ideen wollen auch finanziert werden. Deshalb freut sich der "Für alle Laden" über jede Spende. Jeder einzelne Cent hilft dabei, soziales Engagement in Brandenburg zu stärken. Ganz praktisch hilft eine Mietpatenschaft von nur einem Euro monatlich dabei, Miete und Unterhalt für den Laden zu sichern. Wer den "Für alle Laden" unterstützen möchte, kann hier bequem online spenden: https://fueralleladen.de/spenden/ . Natürlich geht das auch persönlich vor Ort in der Jacobstraße 9. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Für alle Laden

Herr Mirko Mieland

Walther-Rathenau-Platz 8

14770 Brandenburg an der Havel

Deutschland fon ..: +49 (0) 3381 - 3467765

web ..: https://fueralleladen.de

email : hallo@fueralleladen.de . Pressekontakt: Für alle Laden

Herr Mirko Mieland

Walther-Rathenau-Platz 8

14770 Brandenburg an der Havel fon ..: +49 (0) 3381 - 3467765

web ..: https://fueralleladen.de

email : hallo@fueralleladen.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 133 Benutzer und 1092 Gäste online.