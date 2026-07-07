Unternehmens-Nachfolge scheitert selten an Zahlen

Unternehmens-Nachfolge scheitert selten an ZahlenPressetext verfasst von connektar am Di, 2026-07-07 07:28.
200.000 Unternehmen stehen in den nächsten 5 Jahren zur Übernahme an - viele Lebenswerke könnten schließen
Excellence Award für Heidi Kuls: Appell für menschliche Unternehmensnachfolge überzeugt Jury
Beim Internationalen Speaker Slam 2026 beleuchtete die Oldenburgerin die emotionale Dimension
der Unternehmensübergabe, die tausende Arbeitsplätze in Deutschland bedroht.
Die Unternehmensberaterin Heidi Kuls wurde am 2. Juli 2026 beim Internationalen Speaker Slam in
Mastershausen mit dem Excellence Award für ihren Vortrag ausgezeichnet. Vor einem internationalen
Publikum aus über 20 Nationen adressierte sie die kritische Herausforderung der
Unternehmensnachfolge, die weniger an wirtschaftlichen Kennzahlen als an der menschlichen
Komponente des Loslassens scheitert.
In ihrer prägnanten Rede auf der Bühne in Mastershausen brachte Kuls ein drängendes
volkswirtschaftliches Problem auf den Punkt: Rund 200.000 Unternehmen in Deutschland suchen in
den nächsten fünf Jahren einen Nachfolger. Gelingt die Übergabe nicht, stehen tausende Arbeitsplätze
und Existenzen auf dem Spiel. Kuls argumentierte eindringlich, dass der Erfolg einer Nachfolge nicht
allein in Bilanzen oder Businessplänen zu finden sei. Die wahre Hürde sei der persönliche
Abnabelungsprozess des Gründers von seinem Lebenswerk. Viele Inhaber würden ihre Unternehmen
lieber schließen, als sie an Nachfolger zu übergeben, die sie für nicht fähig erachten. Diese
menschliche Dimension, so Kuls, könne auch künstliche Intelligenz nicht ersetzen. Die unmittelbare
Resonanz des Fachpublikums bestätigte die Relevanz ihrer Botschaft. Ein Professor einer
internationalen Entrepreneur-Universität bekundete direkt nach dem Vortrag sein Interesse, Heidi
Kuls als Dozentin zu gewinnen.
"Ein Jurymitglied bewertete den Vortrag mit: Sie sind nicht nur Fachexpertin. Sie sind
Erlebnisexpertin."
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
HK Unternehmensberatung
Frau Heidi Kuls
Eupener Str. 8
26127 Oldenburg
Deutschland
fon ..: +4915121284272
web ..: https://www.legacyon-partners.de
email : kontakt@heidi-kuls.de
Heidi Kuls ist eine erfahrene Unternehmensberaterin aus Oldenburg (Oldbg), spezialisiert auf die
ganzheitliche Begleitung von Unternehmensnachfolgen. Sie verbindet strategische und wirtschaftliche
Beratung mit der entscheidenden persönlichen Ebene, um den oft emotionalen Prozess des Loslassens
für Unternehmer erfolgreich zu gestalten. Basierend auf ihrer eigenen Erfahrung als Gründerin, die
selbst zwei Unternehmen aufgebaut, skaliert und verkauft hat, versteht sie die Bedeutung des Begriffs
"Lebenswerk" aus erster Hand. Mit ihrer Expertise hat sie bereits mehreren tausend Menschen
geholfen, neue unternehmerische Wege zu beschreiten und den Fortbestand von Unternehmen zu
sichern
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