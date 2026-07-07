Unternehmens-Nachfolge scheitert selten an Zahlen

200.000 Unternehmen stehen in den nächsten 5 Jahren zur Übernahme an - viele Lebenswerke könnten schließen

Excellence Award für Heidi Kuls: Appell für menschliche Unternehmensnachfolge überzeugt Jury

Beim Internationalen Speaker Slam 2026 beleuchtete die Oldenburgerin die emotionale Dimension

der Unternehmensübergabe, die tausende Arbeitsplätze in Deutschland bedroht.

Die Unternehmensberaterin Heidi Kuls wurde am 2. Juli 2026 beim Internationalen Speaker Slam in

Mastershausen mit dem Excellence Award für ihren Vortrag ausgezeichnet. Vor einem internationalen

Publikum aus über 20 Nationen adressierte sie die kritische Herausforderung der

Unternehmensnachfolge, die weniger an wirtschaftlichen Kennzahlen als an der menschlichen

Komponente des Loslassens scheitert.

In ihrer prägnanten Rede auf der Bühne in Mastershausen brachte Kuls ein drängendes

volkswirtschaftliches Problem auf den Punkt: Rund 200.000 Unternehmen in Deutschland suchen in

den nächsten fünf Jahren einen Nachfolger. Gelingt die Übergabe nicht, stehen tausende Arbeitsplätze

und Existenzen auf dem Spiel. Kuls argumentierte eindringlich, dass der Erfolg einer Nachfolge nicht

allein in Bilanzen oder Businessplänen zu finden sei. Die wahre Hürde sei der persönliche

Abnabelungsprozess des Gründers von seinem Lebenswerk. Viele Inhaber würden ihre Unternehmen

lieber schließen, als sie an Nachfolger zu übergeben, die sie für nicht fähig erachten. Diese

menschliche Dimension, so Kuls, könne auch künstliche Intelligenz nicht ersetzen. Die unmittelbare

Resonanz des Fachpublikums bestätigte die Relevanz ihrer Botschaft. Ein Professor einer

internationalen Entrepreneur-Universität bekundete direkt nach dem Vortrag sein Interesse, Heidi

Kuls als Dozentin zu gewinnen.

"Ein Jurymitglied bewertete den Vortrag mit: Sie sind nicht nur Fachexpertin. Sie sind

Erlebnisexpertin."

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HK Unternehmensberatung

Frau Heidi Kuls

Eupener Str. 8

26127 Oldenburg

Deutschland

fon ..: +4915121284272

web ..: https://www.legacyon-partners.de

email : kontakt@heidi-kuls.de

Heidi Kuls ist eine erfahrene Unternehmensberaterin aus Oldenburg (Oldbg), spezialisiert auf die

ganzheitliche Begleitung von Unternehmensnachfolgen. Sie verbindet strategische und wirtschaftliche

Beratung mit der entscheidenden persönlichen Ebene, um den oft emotionalen Prozess des Loslassens

für Unternehmer erfolgreich zu gestalten. Basierend auf ihrer eigenen Erfahrung als Gründerin, die

selbst zwei Unternehmen aufgebaut, skaliert und verkauft hat, versteht sie die Bedeutung des Begriffs

"Lebenswerk" aus erster Hand. Mit ihrer Expertise hat sie bereits mehreren tausend Menschen

geholfen, neue unternehmerische Wege zu beschreiten und den Fortbestand von Unternehmen zu

sichern

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