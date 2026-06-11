Xplain-Cybersecurity-Umfrage: Wie gut Unternehmen Cyberangriffe erkennen

Xplain AG lädt IT-Verantwortliche und Entscheider zur Teilnahme an der Umfrage "Cybersecurity & Angriffserkennung 2026" ein und sendet einen Cybersecurity-Check-Bogen

Cyberangriffe entwickeln sich rasant weiter - insbesondere durch den Einsatz neuer KI-Systeme wie Claude Mythos. Mit der nationalen Umfrage "Cybersecurity & Angriffserkennung 2026" will die Xplain AG , das Schweizer Softwareentwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Digital Homeland Security, ein aktuelles Bild gewinnen, wie Unternehmen ihre Sicherheitslage einschätzen, wie gut sie Angriffe erkennen und wo akuter Handlungsbedarf besteht.

Die Umfrage beleuchtet zentrale Themen wie Cyberrisiken, Angriffserkennung, KI-Nutzung, Reaktionsfähigkeit und neue Bedrohungsszenarien. Sie richtet sich an Verantwortliche aus IT und Informationssicherheit sowie an Entscheider im Management, die die Sicherheitsarchitektur ihres Unternehmens bewerten und weiterentwickeln wollen.

Vor allem im Umfeld KI-gestützter Angriffe stoßen viele klassische Sicherheitsmechanismen an ihre Grenzen. Angriffe werden schneller, variabler und schwerer zu erkennen. Die Teilnahme an der Umfrage bietet Unternehmen deshalb nicht nur die Möglichkeit, ihre Einschätzung in ein nationales Stimmungsbild einzubringen, sondern auch einen direkten praktischen Mehrwert.

Die Teilnahme lohnt sich doppelt:

Alle Teilnehmenden erhalten gemeinsam mit den Experten von www.cybersense.de einen Cybersecurity-Check-Bogen. Damit lässt sich schnell einschätzen, wie gut das eigene Unternehmen derzeit für die Cyberabwehr aufgestellt ist. Die Xplain AG bietet zusammen mit Cybersense in der Schweiz exklusiv eine moderne Angriffserkennung an, die Bedrohungen erkennt, bevor ein Schaden entsteht.

Jetzt teilnehmen und Sicherheitsstatus einordnen.

https://forms.office.com/e/pWWVahwBC9

Die Ergebnisse der Umfrage werden anonymisiert ausgewertet und auf dem LinkedIn-Account von Xplain sowie auf www.xplain.ch in der Rubrik News veröffentlicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Xplain AG

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Kammistrasse 13

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Schweiz

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email : info@xplain.ch

Xplain ist ein Schweizer Software-Entwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in Interlaken und einem Entwicklungsstandort in Spanien (Xplain Ibérica S.L.). Seit 2000 entwickelt Xplain spezialisierte Fachapplikationen für Behörden der Justiz, Sicherheit und Migration. Als Teil der CHAPTERS Group - einer auf "Critical Mission"-Dienstleistungen spezialisierten Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg - gehört Xplain zur CHAPTERS Software Switzerland GmbH in Zürich.

Mehr Informationen unter www.xplain.ch

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