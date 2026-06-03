Startseite Fahrplansoftware PTraffic 1.6 veröffentlicht Pressetext verfasst von sybrands am Mi, 2026-06-03 12:18. Fahrplansoftware PTraffic in überarbeiteter und erweiterten Version erhältlich PTraffic ist eine Software für die Erstellung und Verwaltung kompletter Verkehrsnetze. Das Programm ist in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Standardversion enthält alle wesentlichen Funktionen inklusive Fahrplanauskunft und verschiedene integrierten Browser-Anwendungen. Die Pro-Version verfügt zusätzlich über einen Liniennetzplan-Editor für sogenannte Netzspinnen. Außerdem ist eine Verkehrssimulation enthalten. Für die Anzeige der Fahrplandaten kann das kostenlose Programm „PTraffic Show“ genutzt werden. Die Fahrplanauskunft von PTraffic enthält verschiedene Anzeigemöglichkeiten der gefundenen Verbindungen. Die grafische Übersicht stellt die gefundenen Verbindungen als Balkendiagramm dar. Der Verbindungsfahrplan zeigt alle Verbindungen übersichtlich in einer Fahrplantabelle an. Der Bildfahrplan zeigt die jeweiligen Teilverbindungen für alle gefundenen Verbindungen als Zeit-Weg-Diagramm an, so dass alle wichtigen Informationen auf einen Blick erfasst werden können. Mit den integrierten Browser-Anwendungen können unter anderem Fahrpläne, Linenverläufe, Bildfahrpläne und Abfahrtspläne angezeigt werden. Die Pro- und ProPlus-Version zeigt zusätzlich Netzpläne und eine Verkehrs-Simulation an.

In der Pro- und ProPlus-Version ist zusätzlich ein Liniennetzplan-Editor enthalten. Mit der ProPlus-Version können die Netzpläne auch nachträglich skaliert werden. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick Der Zeichensatz wurde auf Unicode umgestellt. Während die Vorversion noch mit dem ANSI-Zeichensatz arbeitet, wird in der neuen Version der Unicode-Zeichensatz verwendet.

Damit können theoretisch über eine Millionen unterschiedliche Zeichen dargestellt werden. Aktuell sind davon über 150.000 Zeichen belegt und die Schriftzeichen der meisten Länder sind integriert. Projekte der Vorversion werden automatisch konvertiert.

Damit können theoretisch über eine Millionen unterschiedliche Zeichen dargestellt werden. Aktuell sind davon über 150.000 Zeichen belegt und die Schriftzeichen der meisten Länder sind integriert. Projekte der Vorversion werden automatisch konvertiert. Für die Eingabe neuer Stationen steht nun ein mehrzeiliges Eingabefeld zur Verfügung, so dass mehrere neue Stationen auf einmal eingeben werden können.

Als Hintergrundbild für den Liniennetzplan können nun neben Bildern im Windows-Bitmap-Format (BMP) auch Bilder im GIF- und JPG-Format ausgewählt werden.

Stationen lassen sich nun auch mit der Maus auf dem Liniennetzplan positionieren.

Mit dem Button „Auto“ wird die aktuelle Station an die automatisch ermittelte Position auf dem Liniennetzplan platziert.

Die automatische Positionierung aller noch nicht positionierten Stationen mit „Stationen verteilen“ wurde optimiert. Stationen, die bereits auf einer anderen Linie existieren werden in den meisten Fällen direkt an die richtige Position platziert.

Die automatische Positionierung aller noch nicht positionierten Stationen mit „Stationen verteilen“ wurde optimiert. Stationen, die bereits auf einer anderen Linie existieren werden in den meisten Fällen direkt an die richtige Position platziert. Die Änderungen wurden im aktualisierten Handbuch aufgenommen. Das umfangreiche Handbuch wurde zudem überarbeitet und um zusätzliche Kapitel erweitert. Systemvoraussetzungen und Preise Die Lizenzmodelle sind bewusst nutzerfreundlich gestaltet: Einmal zahlen, dauerhaft nutzen – ohne Abo, ohne versteckte Kosten.

PTraffic läuft unter den aktuellen Windows-Versionen 8, 10 und 11. Die Standardversion ist bereits für 39 Euro erhältlich. Die Pro-Version kostet 119 Euro und die ProPlus-Version 179 Euro. Die Website www.ptraffic.net enthält viele zusätzliche Informationen, Downloads, Beispielprojekte und kostenlose Demo-Versionen. Pressekontakt:

Jörg Siebrands, Softwareentwicklung

Sagekuhle 20

21614 Buxtehude

Tel: 04161/597079

info@ptraffic.net

Pressebereich: www.ptraffic.net/press.htm Über sybrands Vorname

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