Fehler, Konflikte und Führung neu denken - Bernd Blase für Vorträge, Impulse und Firmenevents buchen

Der Autor, Dozent und Coach Bernd Blase bietet mit seinen erzählerischen Fachbüchern einen ungewöhnlichen Zugang zu diesen Themen. Statt abstrakter Modelle stehen Menschen, Geschichten und die Psychologie organisationaler Wirklichkeit im Mittelpunkt.

Viele Unternehmen investieren erhebliche Ressourcen in Qualitätsmanagement, Führungskräfteentwicklung und Konfliktlösungen. Dennoch wiederholen sich dieselben Probleme: Fehler werden vertuscht, Konflikte eskalieren oder schwelen im Verborgenen, und Führung wird zunehmend zur administrativen Herausforderung.

Für Firmenevents, Führungskräftetagungen, Qualitätsforen, Mitarbeitertage, Kongresse und Verbandsveranstaltungen können Unternehmen Bernd Blase als Redner und Impulsgeber buchen.

Vortragsthemen

Das Fehler-Theater

Warum viele Qualitätsmanagementsysteme ihre Wirkung verlieren und wie Unternehmen eine lernende Fehlerkultur entwickeln.

Das Konflikt-Theater

Warum Konflikte selten dort entstehen, wo sie sichtbar werden – und wie Organisationen Konflikte produktiv nutzen können.

Das Führungs-Theater

Warum Führung häufig zur Inszenierung wird und welche Prinzipien tatsächlich Vertrauen, Verantwortung und Leistung fördern.

Für wen geeignet?

Geschäftsführungen

Führungskräfte

Qualitätsmanagement

Produktionsleitung

Werksleitung

Personalentwicklung

Gesundheitswesen

Pflegeeinrichtungen

Bildungsträger

Verbände und Kammern

Formate

Keynote (30–60 Minuten)

Impulsvortrag (60–90 Minuten)

Halbtagesworkshop

Tagesseminar

Führungskräfteforum

Kunden- und Mitarbeiterevents

Bernd Blase verbindet langjährige Erfahrungen aus Industrie, Gesundheitswesen, Bildung und Organisationsentwicklung mit psychologischen, philosophischen und erzählerischen Perspektiven. Seine Vorträge regen zum Nachdenken an, provozieren konstruktiv und liefern gleichzeitig konkrete Impulse für die Praxis.

Buchungsanfragen

E-Mail: info@berndblase.de

Telefon: 0331 585 05514

Weitere Informationen:

www.berndblase.de

„Organisationen scheitern selten an fehlendem Wissen. Sie scheitern häufiger daran, dass niemand ausspricht, was längst bekannt ist.“