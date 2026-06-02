Fehler, Konflikte und Führung neu denken - Bernd Blase für Vorträge, Impulse und Firmenevents buchen

Fehler, Konflikte und Führung neu denken - Bernd Blase für Vorträge, Impulse und Firmenevents buchenPressetext verfasst von berndblase am Di, 2026-06-02 21:45.
Der Autor, Dozent und Coach Bernd Blase bietet mit seinen erzählerischen Fachbüchern einen ungewöhnlichen Zugang zu diesen Themen. Statt abstrakter Modelle stehen Menschen, Geschichten und die Psychologie organisationaler Wirklichkeit im Mittelpunkt.
Viele Unternehmen investieren erhebliche Ressourcen in Qualitätsmanagement, Führungskräfteentwicklung und Konfliktlösungen. Dennoch wiederholen sich dieselben Probleme: Fehler werden vertuscht, Konflikte eskalieren oder schwelen im Verborgenen, und Führung wird zunehmend zur administrativen Herausforderung.
Für Firmenevents, Führungskräftetagungen, Qualitätsforen, Mitarbeitertage, Kongresse und Verbandsveranstaltungen können Unternehmen Bernd Blase als Redner und Impulsgeber buchen.
Vortragsthemen
Das Fehler-Theater
Warum viele Qualitätsmanagementsysteme ihre Wirkung verlieren und wie Unternehmen eine lernende Fehlerkultur entwickeln.
Das Konflikt-Theater
Warum Konflikte selten dort entstehen, wo sie sichtbar werden – und wie Organisationen Konflikte produktiv nutzen können.
Das Führungs-Theater
Warum Führung häufig zur Inszenierung wird und welche Prinzipien tatsächlich Vertrauen, Verantwortung und Leistung fördern.
Für wen geeignet?
Geschäftsführungen
Führungskräfte
Qualitätsmanagement
Produktionsleitung
Werksleitung
Personalentwicklung
Gesundheitswesen
Pflegeeinrichtungen
Bildungsträger
Verbände und Kammern
Formate
Keynote (30–60 Minuten)
Impulsvortrag (60–90 Minuten)
Halbtagesworkshop
Tagesseminar
Führungskräfteforum
Kunden- und Mitarbeiterevents
Bernd Blase verbindet langjährige Erfahrungen aus Industrie, Gesundheitswesen, Bildung und Organisationsentwicklung mit psychologischen, philosophischen und erzählerischen Perspektiven. Seine Vorträge regen zum Nachdenken an, provozieren konstruktiv und liefern gleichzeitig konkrete Impulse für die Praxis.
Buchungsanfragen
E-Mail: info@berndblase.de
Telefon: 0331 585 05514
Weitere Informationen:
„Organisationen scheitern selten an fehlendem Wissen. Sie scheitern häufiger daran, dass niemand ausspricht, was längst bekannt ist.“
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