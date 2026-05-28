Erste Rezension zum Denkroman: Die Praxis des Denkens: „Eine radikale, augenöffnende Reise in das eigene Bewusstsein“Pressetext verfasst von berndblase am Do, 2026-05-28 22:53.
„Mit ‚Die Praxis des Denkens‘ gelingt ein faszinierender und tief schürfender Hybrid aus
packendem Roman und kognitionspsychologischem Handbuch. Schon das Vorwort zieht
einen mit der kraftvollen Metapher des Gehirns, das isoliert in einer dunklen Knochenhöhle
die Welt deuten muss, unweigerlich in den Bann. Durch den kargen, faszinierenden Ort
‚Lyran‘ und die messerscharfen, oft unbarmherzigen Dialoge der Mentoren Vivienne Kowe
und Rüdiger Bauer wird die menschliche Bequemlichkeit und Selbsttäuschung regelrecht
seziert.
Das Buch zeigt meisterhaft, dass Bildung keineswegs vor Irrtümern schützt, sondern die
Ausflüchte des Egos oft nur eleganter kleidet. Was dieses Werk so besonders wertvoll
macht, ist die Symbiose aus literarischer Dichte und nackter Praxis: Das vorgestellte Vier-
Spalten-Modell ist kein trockenes theoretisches Konstrukt, sondern ein sofort anwendbares
Werkzeug gegen die alltägliche, unbewusste Geschichtenproduktion in unserem Kopf.
Ein Buch, das nicht komfortabel ist, aber unendlich klar macht. Ein absolutes Must-Read für
jeden, der bereit ist, das eigene Denken grundlegend in Frage zu stellen.“
— Unabhängige Leserstimme / Presserezension
Kernargumente für die journalistische Berichterstattung
1. Innovatives Genre („Denkroman“): Das Buch bricht die klassische Trennung zwischen trockenem Sachbuch und Belletristik auf. Komplexe psychologische Phänomene (wie selektive Aufmerksamkeit oder kognitive Verzerrungen) werden dramaturgisch greifbar und emotional erlebbar gemacht.
2. Hoher Praxisbezug trotz philosophischer Tiefe: Neben der tiefen philosophischen Reflexion bietet der Text mit konkreten mentalen Werkzeugen einen echten, pragmatischen Mehrwert für den Alltag, das Berufsleben und die persönliche Weiterentwicklung.
3. Zeitgeist-Thema Klarheit: In einer von Reizen und Narrativen überfluteten Welt trifft die Frage, wie wir zu echten Gewissheiten gelangen und uns vor Manipulation und Selbsttäuschung schützen, den absoluten Nerv der Zeit.
Die Praxis des Denkens
Autor: Bernd Blase
ISBN: 978-3-384-92284-7 Softcover
ISBN: 978-3-384-92285-4 Hardcover
Shop: https://shop.tredition.com/booktitle/Die_Praxis_des_Denkens/W-106-418-92... oder im Buchhandel
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