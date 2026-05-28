„Mit ‚Die Praxis des Denkens‘ gelingt ein faszinierender und tief schürfender Hybrid aus

packendem Roman und kognitionspsychologischem Handbuch. Schon das Vorwort zieht

einen mit der kraftvollen Metapher des Gehirns, das isoliert in einer dunklen Knochenhöhle

die Welt deuten muss, unweigerlich in den Bann. Durch den kargen, faszinierenden Ort

‚Lyran‘ und die messerscharfen, oft unbarmherzigen Dialoge der Mentoren Vivienne Kowe

und Rüdiger Bauer wird die menschliche Bequemlichkeit und Selbsttäuschung regelrecht

seziert.

Das Buch zeigt meisterhaft, dass Bildung keineswegs vor Irrtümern schützt, sondern die

Ausflüchte des Egos oft nur eleganter kleidet. Was dieses Werk so besonders wertvoll

macht, ist die Symbiose aus literarischer Dichte und nackter Praxis: Das vorgestellte Vier-

Spalten-Modell ist kein trockenes theoretisches Konstrukt, sondern ein sofort anwendbares

Werkzeug gegen die alltägliche, unbewusste Geschichtenproduktion in unserem Kopf.

Ein Buch, das nicht komfortabel ist, aber unendlich klar macht. Ein absolutes Must-Read für

jeden, der bereit ist, das eigene Denken grundlegend in Frage zu stellen.“

— Unabhängige Leserstimme / Presserezension

Kernargumente für die journalistische Berichterstattung

1. Innovatives Genre („Denkroman“): Das Buch bricht die klassische Trennung zwischen trockenem Sachbuch und Belletristik auf. Komplexe psychologische Phänomene (wie selektive Aufmerksamkeit oder kognitive Verzerrungen) werden dramaturgisch greifbar und emotional erlebbar gemacht.

2. Hoher Praxisbezug trotz philosophischer Tiefe: Neben der tiefen philosophischen Reflexion bietet der Text mit konkreten mentalen Werkzeugen einen echten, pragmatischen Mehrwert für den Alltag, das Berufsleben und die persönliche Weiterentwicklung.

3. Zeitgeist-Thema Klarheit: In einer von Reizen und Narrativen überfluteten Welt trifft die Frage, wie wir zu echten Gewissheiten gelangen und uns vor Manipulation und Selbsttäuschung schützen, den absoluten Nerv der Zeit.

Die Praxis des Denkens

Autor: Bernd Blase

ISBN: 978-3-384-92284-7 Softcover

ISBN: 978-3-384-92285-4 Hardcover

Shop: https://shop.tredition.com/booktitle/Die_Praxis_des_Denkens/W-106-418-92... oder im Buchhandel