KI-Übersetzungen vs. CAT-Tools im Maschinenbau

Künstliche Intelligenz hat die Übersetzungsbranche in kurzer Zeit grundlegend verändert. Systeme wie ChatGPT, DeepL oder andere KI-Übersetzer liefern heute innerhalb weniger Sekunden erstaunlich gute Ergebnisse – auch bei technischen Texten. Viele Industrieunternehmen stellen sich deshalb die Frage, ob klassische CAT-Tools wie SDL Trados überhaupt noch notwendig sind.

Gerade im Maschinenbau, Anlagenbau und bei umfangreicher technischer Dokumentation lautet die Antwort jedoch klar: Ja.

Denn moderne KI-Systeme und professionelle CAT-Tools lösen unterschiedliche Aufgaben.

KI ist schnell – aber nicht automatisch konsistent

KI-Übersetzungen eignen sich hervorragend für erste Entwürfe, allgemeine Kommunikation oder kurze technische Texte. Schwieriger wird es jedoch bei großen Industrieprojekten mit tausenden Seiten technischer Dokumentation, wiederkehrenden Formulierungen, Versionsständen und streng definierter Terminologie.

Typische Beispiele aus dem Maschinen- und Anlagenbau sind:

Betriebsanleitungen

Wartungsdokumentationen

CE-Unterlagen

Sicherheitsinformationen

Ersatzteillisten

HMI-Texte

technische Spezifikationen

Montageanleitungen

Gerade hier reicht reine KI oft nicht aus. Ein Begriff kann innerhalb derselben Dokumentation mehrfach unterschiedlich übersetzt werden. Wiederholungen werden nicht zuverlässig erkannt. Bereits freigegebene Terminologie wird nicht automatisch eingehalten. Außerdem fehlt KI-Systemen häufig der projektbezogene Kontext über mehrere Dateien hinweg.

Warum CAT-Tools wie Trados im Maschinenbau weiterhin unverzichtbar sind

Professionelle CAT-Tools wie SDL Trados arbeiten nicht nur mit maschineller Übersetzung, sondern vor allem mit strukturierten Sprachdatenbanken und Translation Memorys.

Das bedeutet:

Bereits übersetzte Segmente werden gespeichert und bei Wiederholungen automatisch wiederverwendet. Terminologie bleibt über sämtliche Dokumente hinweg konsistent. Auch große Projekte mit mehreren Übersetzern lassen sich dadurch zentral steuern.

Gerade bei Übersetzung technischer Dokumentation für Industrieunternehmen ist das entscheidend.

Wenn beispielsweise eine Produktionsanlage in 15 oder 20 Sprachen dokumentiert wird, müssen Warnhinweise, Sicherheitsbegriffe, Bauteilbezeichnungen und Benutzeroberflächen exakt konsistent bleiben. Schon kleine Abweichungen können später zu Missverständnissen, Supportaufwand oder Problemen bei der technischen Dokumentation führen.

Der größte Vorteil von CAT-Tools: Wiederholungen

Maschinenbau-Dokumentationen enthalten häufig enorme Mengen wiederkehrender Inhalte. Genau hier spielen CAT-Systeme ihre größte Stärke aus.

Wird ein Satz bereits einmal übersetzt, kann er später automatisch übernommen werden – auch über mehrere Projekte hinweg. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert langfristig auch die Kosten für Übersetzungen.

KI-Systeme ohne Translation Memory erkennen solche Wiederholungen dagegen oft nicht zuverlässig oder formulieren ähnliche Inhalte jedes Mal leicht unterschiedlich.

Das Ergebnis:

inkonsistente Terminologie,

unterschiedliche Schreibweisen,

unnötiger Korrekturaufwand,

Probleme bei späteren Updates.

KI und CAT-Tools ergänzen sich

Die Zukunft technischer Übersetzungen liegt nicht im Gegensatz zwischen KI und CAT-Tools, sondern in ihrer Kombination.

Moderne Übersetzungsprozesse verbinden:

KI-gestützte Vorübersetzungen,

Translation Memorys,

Terminologiedatenbanken,

technische Revision,

Qualitätssicherung.

Gerade im Maschinenbau ist diese Kombination heute oft deutlich effizienter als reine Humanübersetzung oder reine KI-Übersetzung allein.

Technische Übersetzungen brauchen Struktur

Industrieunternehmen arbeiten mit komplexen Dokumentationsprozessen, mehreren Dateiformaten und langfristigen Produktzyklen. Technische Übersetzungen müssen deshalb nicht nur sprachlich korrekt sein, sondern auch strukturiert, konsistent und updatefähig bleiben.

Deshalb spielen professionelle CAT-Tools bei technischen Übersetzungen weiterhin eine zentrale Rolle – insbesondere bei:

Maschinenbau,

Anlagenbau,

Energietechnik,

Automatisierung,

Softwarelokalisierung,

internationalen Industrieprojekten.

KI kann diese Prozesse sinnvoll unterstützen. Ersetzen kann sie sie bislang jedoch nicht vollständig.