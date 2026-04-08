Werkstatt-Chaos ade: Wie geoCapture mit fleetCare den Fuhrpark digitalisiert

Hopsten, 08.04.2026 – Wenn auf der Baustelle oder im Gartenbau eine Maschine ausfällt, steht oft der gesamte Betrieb still. Doch in vielen mittelständischen Betrieben gleicht das Wartungsmanagement noch immer einem unübersichtlichen Zettelchaos aus Wartungsterminen, Schadensmeldungen und Werkstattrechnungen. Damit macht die geoCapture GmbH nun Schluss: Mit der neuen Lösung „fleetCare“ präsentiert das Unternehmen eine digitale Schaltzentrale, die den gesamten Lebenslauf von Fahrzeugen und Geräten strukturiert und durch den Einsatz künstlicher Intelligenz spürbar vereinfacht.

Das System setzt dort an, wo Informationen bisher oft verloren gingen: direkt am Einsatzort. Über die geoCapture App melden Mitarbeiter Schäden oder Mängel inklusive Fotos sofort von der Baustelle an die Zentrale. Der Werkstattmeister sieht so in Echtzeit, welche Reparaturen anstehen, und kann diese priorisieren, noch bevor das Fahrzeug am Abend auf den Hof zurückkehrt. Alle Maßnahmen fließen automatisch in eine zentrale Wartungshistorie ein, die das Ende der klassischen Excel-Listen einläutet.

Ein entscheidender Fortschritt gelingt geoCapture durch die Integration der hauseigenen KI geonardo®. Anstatt Wartungsintervalle mühsam aus dicken Betriebsanleitungen abzutippen, analysiert die Software die Dokumente der Hersteller eigenständig und hinterlegt die nötigen Termine direkt im System. In Kombination mit den Live-Daten der GPS-Sender entstehen so dynamische Wartungspläne, die sich nicht an starren Kalendern, sondern an der tatsächlichen mechanischen Beanspruchung und den realen Laufzeiten orientieren.

Auch die Buchhaltung profitiert von der Automatisierung. Eingehende Rechnungen von Fremdwerkstätten werden per Texterkennung ausgelesen und ohne manuelles Zutun dem richtigen Fahrzeug sowie der entsprechenden Kostenstelle zugeordnet. Das schafft eine Transparenz über die Fuhrparkkosten, die bisher nur mit hohem manuellem Aufwand möglich war.

„Hand aufs Herz: In den meisten Betrieben weiß man erst, dass eine Wartung fällig war, wenn die Maschine mit einem Schaden auf dem Hof steht. Da wird dann hektisch nach dem Handbuch gesucht oder in alten Listen gewühlt. Das kostet massiv Zeit und Nerven“, erklärt Friedhelm Brügge, Geschäftsführer von geoCapture. „Mit fleetCare wollten wir genau dieses Chaos beenden. Uns ging es darum, dass der Werkstattmeister morgens den Rechner hochfährt und sofort sieht, was Sache ist – vom platten Reifen auf der Baustelle bis zur automatischen Zuordnung der letzten Reparaturrechnung. Wir nehmen den Unternehmen den Papierkram ab, damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie eigentlich tun: Bauen und Gestalten.“

Die Lösung ist ab sofort verfügbar und lässt sich vollständig in die bestehende geoCapture-Plattform integrieren, um Synergien mit der Fahrzeugortung und der Einsatzplanung optimal zu nutzen.

Mehr Infos zum Wartungsmanagement finden Sie hier: https://www.geocapture.de/funktionen/wartungsmanagement

Über geoCapture

Die geoCapture GmbH entwickelt digitale Lösungen für Bauunternehmen, Garten und Landschaftsbau, Kommunalbetriebe und Handwerksunternehmen. Die Plattform unterstützt Betriebe bei Fahrzeugtracking, Einsatzplanung, Zeiterfassung, Dokumentation sowie beim Management von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen. Ziel ist es, Arbeitsprozesse transparenter zu machen und Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Abläufe zu unterstützen.

Pressekontakt

Harald Schlüter

Abteilungsleitung Marketing

geoCapture GmbH

E-Mail: h.schlueter(at)geocapture.de