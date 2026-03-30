BDCG erweitert Leistungsportfolio um Division "Machine Learning & AI Development"

Die BDCG GmbH erweitert ihr Leistungsportfolio um eine neue Division im Bereich Machine Learning & Artificial Intelligence (AI) Development.

Zug, Schweiz - 30.03.2026

Die BDCG GmbH, eine auf strategische Beratung und Investorenzugang spezialisierte Gesellschaft mit Sitz in Zug, erweitert ihr Leistungsportfolio um eine neue Division im Bereich Machine Learning & Artificial Intelligence (AI) Development.

Mit diesem Schritt reagiert BDCG auf die zunehmende Relevanz von Künstlicher Intelligenz als zentralem Wettbewerbsfaktor in nahezu allen Branchen. Ziel der neuen Division ist es, Unternehmen und Investoren nicht nur strategisch zu begleiten, sondern auch bei der konkreten Entwicklung und Implementierung leistungsfähiger AI-Lösungen zu unterstützen.

Im Fokus stehen insbesondere anwendungsnahe Einsatzbereiche mit unmittelbarem wirtschaftlichem Mehrwert. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung von Prognosemodellen für komplexe operative Prozesse, die Optimierung umfangreicher Daten- und Produktlandschaften sowie der Aufbau AI-gestützter Entscheidungs- und Steuerungssysteme.

Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Team aus Deutschland und Österreich, das von Jona Boeddinghaus geführt wird. Das Team verfügt über umfassende Erfahrung in industriellen, technologischen sowie regulierten Umfeldern und hat bereits Projekte für internationale Industrieunternehmen, Technologieanbieter sowie Institutionen im Gesundheitswesen erfolgreich umgesetzt.

Ein zentrales Merkmal des Ansatzes ist die konsequente Ausrichtung auf messbare Ergebnisse. Die entwickelten Lösungen sind darauf ausgelegt, nicht nur technologisch zu überzeugen, sondern insbesondere auch einen klaren wirtschaftlichen Nutzen zu schaffen. In ausgewählten Formaten wird die Zusammenarbeit daher bewusst ergebnisorientiert strukturiert, bis hin zu Modellen mit erfolgsabhängigen Komponenten.

"Künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren maßgeblich darüber entscheiden, wie effizient Unternehmen arbeiten und wie fundiert Investitionsentscheidungen getroffen werden. Unser Anspruch ist es, diese Technologie aus der Theorie in die Praxis zu überführen und echten Mehrwert zu schaffen", sagt Kay Schmidt, CEO der BDCG GmbH.

Weiter ergänzt Schmidt: "Mit Jona Boeddinghaus und seinem Team verbindet uns eine seit Jahren gewachsene, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Kombination aus tiefem technischem Know-how und einem klaren Fokus auf umsetzbare Ergebnisse macht diese Partnerschaft besonders wertvoll."

Mit der neuen Division stärkt BDCG ihre Position als Schnittstelle zwischen Kapital, unternehmerischer Praxis und technologischer Innovation und baut ihr Angebot für bestehende sowie neue Partner gezielt aus.

Weitere Infos unter: www.bdcg.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BDCG GmbH

Herr Kay Schmidt

Dammstrasse 16

6300 Zug

Schweiz

fon ..: 0041766058001

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email : kay.schmidt@bdcg.ch

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