Wellness & Genuss auf Usedom im Wasserschloss Mellenthin

Im April 2026 belohnt das Wasserschloss Mellenthin Regentage mit 5 % Rabatt. Das "Schietwetter-Arrangement" vereint Wellness, Genuss und historischen Charme.

Wenn Regen zum Rabatt-Vorteil wird

Der April auf der Ostseeinsel Usedom ist bekannt für sein wechselhaftes Wetter. Während viele Urlauber graue Wolken fürchten, bietet das Wasserschloss Mellenthin einen innovativen Anreiz: Das "Schietwetter-Arrangement" macht Regentage zum echten Gewinn für die Urlaubskasse. Noch bis Ende April wird jeder sprichwörtliche "Schietwetter-Tag" - also jeder graue, nasse oder kalte Tag - mit einem Nachlass von 5 % auf den Tagespreis belohnt.

Dieses Angebot zielt darauf ab, den Aufenthalt auch bei schlechtem Wetter zu einem genussvollen und gemütlichen Erlebnis zu machen. Anstatt auf Sonnenschein zu warten, können Gäste die besondere Atmosphäre der ehrwürdigen Schlossanlage aus dem Jahr 1575 genießen, die mitten im Naturpark Insel Usedom liegt. Die Philosophie des Hauses ist es, den Mittelpunkt der Insel - wie der Name Mellenthin treffend aus dem Slawischen übersetzt wird - auch bei Regen in einen Ort der Herzlichkeit und Wärme zu verwandeln.

Ein Rundum-Sorglos-Paket für Genießer

Das Arrangement ist als umfassendes Wohlfühlpaket konzipiert. Es beinhaltet fünf Übernachtungen in den stilvoll eingerichteten Zimmern, wahlweise im historischen Haupthaus oder im romantischen Speicher. Der kulinarische Genuss steht dabei fest im Fokus der Schloss-Erlebnis-Gastronomie: Neben dem täglichen Frühstück in der urigen Schlossbrauerei sind fünf Abendessen in Menü- oder Buffetform enthalten.

Hervorzuheben ist auch das im Paket enthaltene Bier-Probierbrett. In den urigen Gewölben der schlosseigenen Brauerei im rechten Seitenflügel können Gäste die handwerkliche Braukunst hautnah erleben. Die Abende werden oft durch Veranstaltungen wie das Mittelalterliche Ritterbuffet am Dienstag oder den Brauer-Abend mit Live-Musik am Donnerstag ergänzt, was den Aufenthalt in den historischen Mauern auch bei Regen kurzweilig und gesellig gestaltet.

Wellness-Oase und handwerkliche Manufaktur

Wenn der Aprilregen gegen die Fensterscheiben prasselt, bietet der großzügige Wellnessbereich des Schlosses den idealen Rückzugsort. Die freie Nutzung ist im Arrangement enthalten, und für den maximalen Komfort liegt ein Bademantel bereits auf dem Zimmer bereit. Diese Kombination aus Entspannung in der Sauna und dem Blick auf das erwachende, grüne Hinterland schafft eine einzigartige Erholungsatmosphäre.

Zusätzlich locken wöchentliche kulinarische Events in der nahegelegenen Insel-Manufaktur am Morgenitzer Berg. Jeden Mittwoch können Gäste hier an einer Kaffeeverkostung oder einem Rum-Tasting teilnehmen. Bei einer Führung durch die Brennerei und Kaffeerösterei werden die Geheimnisse der BALTIC ISLAND RUM-Sorten und der hauseigenen Kaffeespezialitäten gelüftet. Diese handwerklichen Erlebnisse machen deutlich, dass das Wasserschloss Mellenthin weit mehr als nur ein Hotel ist; es ist eine lebendige Genussmanufaktur.

Idealer Ausgangspunkt im Herzen Usedoms

Trotz des Fokus auf Gemütlichkeit im Schlossinneren bleibt das Wasserschloss der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge über die gesamte Insel Usedom. Das idyllische Hinterland mit seinen Naturschutzgebieten, dem Achterwasser und den Binnenseen bietet gerade im April, wenn der Frühling Fahrt aufnimmt, Ruhe und Erholung abseits der Touristenströme.

Gäste, die die Insel erkunden möchten, profitieren von der zentralen Lage im Inselinneren. Wenn man dann von einem Ausflug an die Küste zurückkehrt, warten im Schloss-Shop regionale Produkte und Souvenirs sowie die wohlige Wärme des Schlosses. Neben dem Schietwetter-Angebot bleiben bewährte Klassiker wie "Schloss-Romantik zu Zweit" oder "7 Tage Erholung pur" weiterhin fester Bestandteil des Portfolios, um jedem Gast den passenden Rahmen für seinen April-Urlaub auf Usedom zu bieten.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de .

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Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

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