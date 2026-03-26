Buch: "The Age of Fakes!" - Vertrauen wird zur Führungsaufgabe im Zeitalter von KI

Mit "The Age of Fakes! - How AI Abuse, Fake News and Deepfakes Threaten Business and Society" ist die englische Ausgabe des aktuellen Buchprojekts von Dr. Nikolai A. Behr bei brain script erschienen.

München, 26. März 2026 - Künstliche Intelligenz (KI) verändert nicht nur Prozesse, Märkte und Geschäftsmodelle. Sie verändert die Grundlage von Vertrauen - und damit die zentrale Aufgabe von Führungskräften, Unternehmern und dem Management.

Mit der englischen Ausgabe _"The Age of Fakes! - How AI Abuse, Fake News and Deepfakes Threaten Business and Society"_ _, die vergangene Woche auf dem Global Speaker Summit 2026 im Australischen Cairns vorgestellt wurde, _legt Dr. Nikolai A. Behr, Keynote Speaker und Experte für Leadership und Kommunikation, ein Werk vor, das die Bedeutung von Vertrauen in Zeiten von Künstlicher Intelligenz in den Mittelpunkt stellt. Der Wert von Vertrauen in Zeiten von KI wird dabei zu einem entscheidenden Faktor für die Zukunft von Unternehmen, Demokratie und Gesellschaft.

Die Herausforderungen sind konkret: Deepfakes imitieren Stimmen, Fake News beeinflussen Entscheidungen, und KI-gestützte Desinformation verändert Märkte. Für Führungskräfte und Unternehmer bedeutet das: Leadership und Haltung werden zur entscheidenden Grundlage für Orientierung und Stabilität. Vertrauen ist keine weiche Größe mehr, sondern eine strategische Ressource im Management.

_"Der Wert von Vertrauen in Zeiten von Künstlicher Intelligenz entscheidet darüber, ob Organisationen stabil bleiben oder ins Wanken geraten"_, sagt Dr. Behr. _"Führungskräfte müssen verstehen, wie KI funktioniert - und wie sie Vertrauen aktiv gestalten."_

Das Buch vereint internationale Expertise und verbindet Perspektiven aus Cybersecurity, Kommunikation, Sicherheitspolitik und Leadership. Neben dem Herausgeber Dr. Nikolai A. Behr schreiben Jim Harris (Kanada) und Bryce Austin (USA) in der englischen Ausgabe über KI, Governance und Risiken für Unternehmen. Weitere Beiträge stammen von Thilo Baum, Mariam Kublashvili, Nils Bäumer, Roland Pucher und Thorsten Jekel.

Gemeinsam zeigen die Autoren, warum Führungskräfte, Unternehmer und Management heute stärker denn je Verantwortung übernehmen müssen. KI verändert die Regeln der Kommunikation - und damit auch die Anforderungen an Leadership, Haltung und Vertrauen. Wer in Zukunft erfolgreich führen will, muss verstehen, wie Desinformation wirkt und wie Vertrauen gezielt aufgebaut wird.

Die englische Ausgabe erweitert die deutsche Version _"WIR SIND FAKE!"_ um internationale Perspektiven und macht deutlich: Die Herausforderung betrifft nicht nur einzelne Unternehmen, sondern die Zukunft wirtschaftlicher Stabilität und demokratischer Systeme. Vertrauen wird damit zum zentralen Element moderner Führung und zum entscheidenden Faktor für nachhaltigen Erfolg.

Diese Themen greift Dr. Behr auch in seinem Vortrag auf:

"Trust in Times of AI - Der Wert von Vertrauen in Zeiten von KI (Künstlicher Intelligenz)"

Der Vortrag richtet sich an Führungskräfte, Unternehmer und Organisationen, die verstehen wollen, wie Leadership, Kommunikation und Vertrauen im Zeitalter von KI neu gedacht werden müssen - und welche Rolle Haltung dabei für die Zukunft von Unternehmen und Demokratie spielt.

Buchinformationen:

Englische Ausgabe:

_The Age of Fakes! - How AI Abuse, Fake News and Deepfakes Threaten Business and Society_

Erhältlich über Amazon.com

Deutsche Ausgabe:

_WIR SIND FAKE! - Wie KI-Missbrauch, Fake News und Deepfake Wirtschaft und Gesellschaft bedrohen_

https://brainscript.de/wir-sind-fake/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DIKT GmbH / brain script Verlag

Nikolai Behr

Montgelasstr. 8

81679 München

Deutschland

fon ..: +498988904635

web ..: https://www.brainscript.de/Verlag

email : verlag@brainscript.de

? Kurzvorstellung - brain script Verlag

Der brain script Verlag steht für Bücher mit Haltung, Klarheit und Wirkung. Im Fokus stehen Themen rund um Kommunikation, Medienkompetenz, Stil und persönliche Präsenz - fundiert, praxisnah und visuell stark aufbereitet.

Mit dem Erfolgsbildband "München - 50 Jahre in Bildern" (www.muenchen50Jahre.de) hat der Verlag ein eindrucksvolles visuelles Zeitdokument vorgelegt, das die Geschichte der Stadt auf emotionale und ästhetisch hochwertige Weise erzählt.

Das neueste Werk, **"LOOK - Der Guide zur perfekten Brille"**, bietet Leser*innen eine einzigartige Kombination aus Stilberatung, optischem Fachwissen und Persönlichkeit. Es richtet sich an alle, die ihre Brille nicht nur als Sehhilfe, sondern als Ausdruck ihrer Identität verstehen möchten. Mehr dazu unter brainscript.de/verlag.

Der Verlag mit Sitz in München verfolgt das Ziel, Wissen verständlich und ansprechend zu vermitteln - für Menschen, die bewusst auftreten, gestalten und kommunizieren wollen.

Pressekontakt:

brain script Verlag / DIKT GmbH

Nikolai Behr

Montgelasstr. 8

81679 München

fon ..: +498988904635

email : verlag@brainscript.de