Actemium und Axians präsentieren auf der Hannover Messe „Industrial Solutions. Proven. Secured.“

• 20. bis 24. April 2026, Hannover Messe, Halle 14, Stand J28

• Große Themenvielfalt: IT/OT & industrielle Digitalisierung / Cyber Security und Souveränität für Industrie & kritische Infrastrukturen / KI in der Industrie und Sicherheitsumgebungen / Moderne Netzwerktechnik

• Eyecatcher: Umfassende OT-Smart-Factory-Anwendung, interaktive LED-Wand mit zahlreichen Kundenprojekten

Der internationale Systemintegrator VINCI Energies verbindet über seine Marken Actemium und Axians Industrie-Expertise mit ICT-Kompetenz. Unter dem Motto „Industrial Solutions. Proven. Secured.“ können Besucher:innen auf der Hannover Messe 2026 anhand zahlreicher Praxisbeispiele die Verschmelzung der beiden Welten OT (Operational Technology) und IT (Information Technology) live erleben. Dazu gehören auch deren (Cyber-)Absicherung und Lösungen für Datensouveränität, der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und moderne Wireless-Netzwerktechnik. Das Ergebnis: Industrieanlagen werden vernetzter, leistungsfähiger, produktiver, energieeffizienter und sicherer – konform zu den aktuellen rechtlichen Regularien wie NIS-2. Auf rund 210 Quadratmetern (Halle 14, Stand J28) präsentiert ein multinationales Team die große Vielfalt industrieller Lösungen – All Proven. All Secured.

Eyecatcher im Zentrum des gemeinsamen Standes:

• Live-Showcase: OT Smart Factory

Anhand eines detaillierten und der Realität nachempfundenen Modells zeigen Actemium und Axians mit der Actemium Automation Area, wie selbst in der komplexen Prozessindustrie die optimale Integration der beiden Welten IT und OT als Smart Factory gelingt: So kommunizieren verschiedene Prozessleitsysteme miteinander, KI unterstützt die Fernwartung zur Überwachung und vorausschauenden Wartung (vom Shopfloor bis zu den Prozessen) und ein passgenaues Cyber Security-Modul sorgt für umfassende IT/OT-Sicherheit. Besucher:innen können u. a. OT-Security und Angriffserkennung, Datenkorrelation in Echtzeit und ein OT-basiertes Security Operations Center (SOC) live erleben.

• Interaktive LED-Experience: Industrial Customer World

Über einen interaktiven Touch-Screen können sich die Besucher:innen intuitiv und individuell genau die Inhalte auf einer großformatigen LED-Wand anzeigen lassen, die sie am meisten interessieren. Interaktive echte Projektstories – von der Verkehrsindustrie über Automotive bis zur Papierindustrie – informieren über Best Practice Cases und verdeutlichen, wie Actemium und Axians gemeinsam die digitale Transformation umsetzen. Die präsentierten Anwendungsfälle unterstreichen die Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie.

-> Industrial Security: OT-Security zum robusten und praxisbewährten Schutz für industrielle Anlagen und Produktionsnetze, Cyber Security zur durchgängigen Sicherheit für vernetzte IT- und OT-Systeme, resiliente Lösungen für Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS & NIS-2), Secure Networking zur zentralen Absicherung von IT- und OT-Netzwerken, klare Erläuterung und Strategien zur Umsetzung von NIS-2 und DORA, Pentesting und Drohnenabwehr für Werke und Produktionsanlagen zur vorzeitigen Aufdeckung realer Angriffsszenarien.

-> AP Sovereignty & Sustainability: Industrielle SAP-Lösungen (SAP Cloud ERP mit SAP Rise und SAP Grow, SAP CX, KI-Automation), SAP-Multi-Standort-Lösungen für internationale Produktionsbetriebe und eigene Axians SAP Add-Ons zur Sicherstellung der digitalen Souveränität, und Innovationskraft. Transparente digitale Prozesse und CO2-Echtzeitdaten für die Kreislaufwirtschaft, Recycling und Verkehrs-Industrie.

-> Cloud- & Managed Services: Data Analytics as a Service für Sicherheits-, Betriebs- und Produktionsdaten, Managed IT/OT-SOC zur zentralen Rund-um-die-Uhr-Überwachung und Absicherung von IT- und OT-Umgebungen, Microsoft 365 & Azure Services für moderne Arbeitsplatz- und Cloudlösungen für Industrie und Mittelstand, KI meets Industry zur intelligenten Automatisierung und datenbasierten Optimierung, Digitalisierung individueller Prozesse ohne lange Entwicklungszyklen dank Low-Code Solutions, die Axians-eigene Cloud-Infrastruktur und -SecurityLösung vPack, Remote Diagnosen, Service, Support und daten-getriebene Optimierung von LadeInfrastrukturen für Elektromobilität.

-> IT/OT & industrielle Automatisierung: Condition-Based Maintenance (CBM) von der Sensorik bis zur Instandhaltungsentscheidung, Flexible Laser Cell (FLC) zum Laserschweißen im Baukastensystem mit digitalem Zwilling, DOCU2ACT zur innovativen Überarbeitung und Digitalisierung analoger Schaltpläne via KI, Infinity VR Trainings zur nachhaltigen Erhöhung der Arbeitssicherheit, Actemium-eigenes modulares Prozessleitsystem AUTECSâ für die Getränke- und Lebensmittelindustrie, Modular Type Package (MTP) als Grundlage für modulare Prozessautomatisierung, Ethernet-APL zur sicheren und durchgängigen Ethernet-Kommunikation bis in explosionsgefährdete Bereiche, digitaler Zwilling mit COMOS zur virtuellen Abbildung einer Anlage, KI in der Industrie & Sicherheitsumgebungen, Computerized Maintenance Management System (CMMS) von der reaktiven Instandhaltung zur datengetriebenen Performance.

Guided Tours und Workstations

In Form von Gruppen- oder Einzeltouren können Besucher:innen strukturierte Führungen buchen, um ganz nach Interessenlage Themenkomplexe und Highlights am Stand von Actemium und Axians kennenzulernen.?Beim Rundgang erleben sie Live-Demos sowie kundenzentrierte Showcases und erhalten die Gelegenheit, sich direkt mit Expert:innen auszutauschen. Fünf Workstations eröffnen zudem die Möglichkeit, noch genauer in die Themen OT/Industrial Solutions, Cyber Security, Network & IT, Infrastructure & vPacks und die International Network/Global Axians Capabilities einzutauchen.

Buchen Sie gerne eine der Guided Tours unter:

https://www.actemium.de/events/hannover-messe-2026/

https://www.axians.de/events/axians-actemium-auf-der-hannover-messe-2026...

Die High-End-Lösungen auf den rund 210 Quadratmetern Standfläche bieten eine optimale Gelegenheit zum Networking und fachlichen Austausch – mit freundlicher Unterstützung durch die Partner Cisco, Splunk, Delinea und Fortinet.

Sie möchten persönliche Gespräche mit Experten von VINCI Energies, Actemium oder Axians vereinbaren? Dann wenden Sie sich gerne direkt an unseren Pressekontakt. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.000 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit.

VINCI Energies strebt eine globale Leistung an, die auf den Planeten achtet, den Menschen nützt und solidarisch mit den Bevölkerungen ist.

2025: 21,6 Milliarden Euro Umsatz // 109.000 Mitarbeitende // 2.200 Business Units // 60 Länder

www.vinci-energies.com

In Deutschland ist VINCI Energies mit der Industriemarke Actemium, der ICT-Marke Axians, der Energieinfrastruktur Marke Omexom sowie mit zahlreichen lokalen Marken im Bereich von Building Solutions tätig. VINCI Energies beschäftigt in Deutschland 16.580 Mitarbeitende und erwirtschaftet an 385 Standorten einen Jahresumsatz von 3,7 Milliarden Euro.

www.vinci-energies.de

Kontakt:

VINCI Energies D-A-CH

Diana Plantade - +49 69 50 05 15 82

diana.plantade@vinci-energies.com

Axians D-A-CH & CEE

Nils Lühe - +49 341 913 677 18

nils.luehe@axians.de

Actemium Deutschland

Sybille Knauß - +49 69 5005 1214

sybille.knauss@actemium.de