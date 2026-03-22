Startseite Mandalas auf schwarzem Hintergrund in Farbe und das passende Ausmalbild Pressetext verfasst von Rufebo am So, 2026-03-22 15:32. Die wunderschönen Mandala-Bilder auf schwarzem Hintergrund sind ein Muss für jeden, der Wert auf stilvolles Design legt. Die leuchtenden Farben sind der absolute Hingucker. Betrachtet man sie, wirkt es wie ein kleines Kunstwerk. Die Ausmalbilder sind eine hervorragende Möglichkeit, kreativen Spaß zu haben.

Mandala-Bilder ausmalen, entspannt, lenkt vom Alltag ab und hat eine beruhigende Wirkung. Mandala-Malbücher sind das ideale Geschenk für jede Gelegenheit. Sie sind der perfekte Weg, um Stress abzubauen und sich eine Auszeit zu gönnen.

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Erschienen: März 2026

Format: Ringbindung

Bindung: DIN A4 hoch Seitenzahl: 40 Seiten

Sprache: Deutsch

ISBN: 978-3-565304-64-6

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Erscheinen: März 2026

Format: Softcover

Bindung: DIN A4 hoch Seitenzahl: 40 Seiten

Sprache: Deutsch

ISBN: 978-3-565304-57-8

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Erhältlich: Im Epubli-Verlag und in den Online-Buchhandlungen

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Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen „Rufebo“ malte schon in ihrer frühesten Kindheit. Das Malen und Skizzieren faszinierte sie so sehr, dass sie sich für eine technische Ausbildung interessiert hatte. Schnell, lernte sie, die Techniken aber auch das Freihandzeichnen zu perfektionieren. Das Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien, gibt ihr einen großen Spielraum die Bilder ins richtige Licht zu setzen. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht.

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Kontakt: Rufebo

40223 Düsseldorf

E-Mail: fe.bo1@web.de

Web: www.rufebo.de Über Rufebo Komplettes Benutzerprofil betrachten

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