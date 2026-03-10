Energieeffizienter Neubau wird zum strategischen Baustein für steueroptimierten Vermögensaufbau

Energieeffiziente Neubauimmobilien nach KfW-40-QNG-Standard gewinnen als Kapitalanlage für Anleger an Bedeutung, die Vermögensaufbau und Steuerplanung strategisch verknüpfen wollen.

Neubauimmobilien mit hoher Energieeffizienz entwickeln sich zunehmend zu einem zentralen Thema in der Vermögensplanung einkommensteuerpflichtiger Privatanleger. Während viele Anleger in den vergangenen Jahren vor allem auf Kapitalmarktprodukte als Renditequelle gesetzt haben, wächst im aktuellen Umfeld das Bedürfnis nach stabilen und nachvollziehbaren Investitionslösungen. Neubauprojekte nach KfW-40-QNG-Standard verbinden dabei mehrere Aspekte, die in der Investmentlogik zunehmend an Bedeutung gewinnen: eine hohe energetische Qualität, potenziell niedrigere laufende Energiekosten, eine hohe Marktakzeptanz im Vermietungsumfeld sowie die Möglichkeit, steuerliche Abschreibungseffekte und Förderlogiken in die Gesamtwirtschaftlichkeit zu integrieren. Rocket House Immobilien aus Mönchengladbach hat sich darauf spezialisiert, solche Investments nicht als Einzelobjekte zu vermitteln, sondern als strukturierte Kapitalanlagekonzepte aufzubauen und Investoren systematisch an diese Assetklasse heranzuführen.

"Viele Privatanleger unterschätzen, dass Immobilieninvestment heute nicht nur eine Standort- oder Preisfrage ist, sondern eine Frage der Zukunftsfähigkeit", sagt Markus Schmidt, Gründer von Rocket House Immobilien. "Der energetische Standard entscheidet langfristig über Vermietbarkeit und Wertstabilität, während steuerliche Abschreibungsmechanismen in der Aufbauphase die Liquiditätswirkung eines Investments deutlich verändern können. Unser Ansatz ist es, diese Faktoren transparent zu machen und professionell zu strukturieren." Rocket House konzentriert sich dabei auf Neubauprojekte, die hohe Effizienzanforderungen erfüllen und zugleich in ein steuerlich und finanzierungstechnisch tragfähiges Gesamtkonzept eingebunden werden können.

Im Zentrum stehen Neubauobjekte nach KfW-40-QNG-Standard, die mit dem Qualitätssiegel "Nachhaltiges Gebäude" verbunden sind und in vielen Fällen den Zugang zu Förderlogiken ermöglichen. Gleichzeitig sind diese Projekte im Kontext der geltenden Abschreibungsregeln für viele einkommensteuerpflichtige Anleger interessant, weil die steuerliche Wirkung von degressiven Abschreibungen sowie - je nach individueller Förderfähigkeit - Sonderabschreibungsmechanismen nach § 7b EStG in der Finanzplanung einen messbaren Effekt erzeugen können. Rocket House betont jedoch, dass steuerliche Vorteile nicht als Kaufargument isoliert betrachtet werden dürfen. "Eine Steuerersparnis macht aus keiner Immobilie automatisch ein gutes Investment", so Markus Schmidt. "Entscheidend ist immer, dass Standort, Objektqualität und Finanzierung so aufeinander abgestimmt sind, dass das Investment auch ohne steuerliche Effekte wirtschaftlich sinnvoll bleibt. Erst dann ist Steueroptimierung ein zusätzlicher Hebel."

Rocket House versteht sich deshalb weniger als klassischer Vertrieb einzelner Objekte, sondern als Strukturierer von Kapitalanlagekonzepten und Sparringspartner langfristig orientierter Investoren. Die Projekte werden nach definierten Kriterien geprüft und so aufbereitet, dass Investoren die wirtschaftlichen Kennzahlen nachvollziehen können. Dazu gehören Mietkalkulationen, Finanzierungsszenarien, steuerliche Verlaufsmodelle sowie die Einschätzung der Standortdynamik. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Finanz- und Immobilienvertrieb. Für Berater eröffnet sich damit die Möglichkeit, ihren Kunden Zugang zu einer hochkomplexen Assetklasse zu bieten, ohne selbst sämtliche Spezialkompetenzen in Projektprüfung und Immobilienstrukturierung vorhalten zu müssen. Rocket House kann dabei als Produktspezialist im Hintergrund agieren, der Projekte analysiert, die investitionsrelevanten Kennzahlen aufbereitet und die Umsetzung begleitet.

Ein besonderes Merkmal des Unternehmens ist der Fokus auf Wissensvermittlung. Rocket House bietet Workshops, digitale Tools und ein Bildungsangebot, das Privatanlegern wie auch professionellen Investoren ermöglicht, die Mechanik steueroptimierter Neubauinvestments zu verstehen, bevor sie eine Entscheidung treffen. "Wir erleben häufig, dass Kunden zwar grundsätzlich Interesse an Immobilien haben, aber den Zusammenhang zwischen Effizienzstandard, Finanzierung, Cashflow und Steuerwirkung nicht systematisch verstehen", sagt Schmidt. "Genau hier setzen wir an. Wir wollen keine Verkaufslogik, sondern eine Investitionslogik etablieren." Das Unternehmen verfolgt damit den Anspruch, Immobilieninvestments als strategischen Baustein des Vermögensaufbaus zu positionieren und Anlegern einen professionalisierten Zugang zu energieeffizienten Neubauobjekten zu ermöglichen.

Über Rocket House Immobilien / Markus Schmidt

