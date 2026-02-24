Actemium revolutioniert mit KI-gestützter Lösung DOCU2ACT die Digitalisierung von Schaltplänen

Schkeuditz/Leipzig, 24. Februar 2026 – Actemium, die Marke für industrielle Prozesslösungen von VINCI Energies, präsentiert mit DOCU2ACT eine innovative Lösung zur schnellen und normgerechten Digitalisierung von Papierschaltplänen. Diese richtet sich allem voran an Betreiber von Bestandsanlagen, Planungsbüros und industrielle Instandhaltungsbereiche, die ihre Dokumentation modernisieren und effizienter aufstellen möchten.

DOCU2ACT ermöglicht es, analoge Schaltplanunterlagen durch ein KI-gestütztes Verfahren schnell und normkonform in strukturierte, digitale Zeichnungen zu überführen. Die Lösung erkennt Symbole, Texte und Schaltplanlogiken automatisch und verbindet moderne KI-Algorithmen mit Qualitätssicherung durch Ingenieure von Actemium (Ansatz: Human-in-the-Loop). Konkret werden die eingescannten Papierschaltpläne als PDF in die Software hochgeladen, wo die KI sie digitalisiert, bevor sie einer ingenieurgeprüften Qualitätskontrolle unterzogen werden.

„DOCU2ACT ist ein wichtiger Baustein in unserer Strategie, die Industrie auf ihrem Weg in eine sichere, digitale und nachhaltige Zukunft zu begleiten. Papierschaltpläne lassen sich so im Handumdrehen präzise und unter Einhaltung aller Normen digitalisieren – eine wesentliche Grundlage für moderne Engineering- und Instandhaltungsprozesse. Mit DOCU2ACT schaffen wir für unsere Kunden messbaren Nutzen, indem wir den Weg zu aktuellen, zuverlässigen Anlagendaten verkürzen und Kosten einsparen“, sagt Gerald Taraba, Executive Vice President Actemium Industrial Solutions Mitte Ost.

„Dank der KI-Algorithmen befähigt DOCU2ACT unsere Kunden dazu, Papierschaltpläne bis zu 80?Prozent schneller und bis zu 50?Prozent kosteneffizienter zu digitalisieren – und das bei normkonformer, geprüfter Qualität“, erklärt Jörg Schneider, Geschäftsführer bei Actemium. „In Sachen moderne Engineeringprozesse, effiziente Revisionen und nachhaltige Anlagenentwicklungen ist das ein Quantensprung.“

Vorteile von DOCU2ACT auf einen Blick:

• Bis zu 80?Prozent Zeitersparnis bei der Digitalisierung von Papierschaltplänen

• Bis zu 50?Prozent Kostenreduktion gegenüber manueller Nachzeichnung im CAD-Bereich

• Automatische Erkennung und Überführung handschriftlicher Änderungen in digitale Pläne

• Ingenieurgeprüfte, normgerechte Ergebnisse (Ansatz: Human-in-the-Loop)

• Hosting auf europäischen Systemen unter Einhaltung hoher Datenschutz- und Sicherheitsstandards

• Direkt EPLAN-fähig, weitere eCAD-Schnittstellen auf Anfrage

„Viele Industrieanlagen verfügen noch über umfangreiche, ausschließlich papierbasierte Dokumentationen“, ergänzt Jonah Hoffmann, Projektingenieur bei Actemium. „Mit DOCU2ACT beseitigen wir ein zentrales Problem unserer Kunden: den enormen Zeit- und Kostenaufwand, der bislang für die Digitalisierung und Aktualisierung von Schaltplänen nötig war.“

DOCU2ACT richtet sich insbesondere an Unternehmen mit älteren Anlagen, die die Transparenz, Sicherheit und Aktualität ihrer technischen Dokumentation erhöhen möchten. Die Lösung eignet sich ebenfalls für Retrofit-Projekte, Anlagenrevisionen und Audits.

Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://www.actemium.de/docu2act

Über Actemium Deutschland

Actemium ist die VINCI Energies-Marke für industrielle Prozesslösungen und gestaltet den industriellen Wandel entscheidend mit. Actemium optimiert fortlaufend die Leistungsfähigkeit ihrer Kunden und begleitet sie auf dem Weg in die Industrie der Zukunft. Die Marke ist ein agiles, lernfähiges Netzwerk mit über 400 Business Units. Diese sind auf verschiedene Industriebranchen spezialisiert und sorgen für die Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen sowie für die Implementierung von technik-, standort- und länderübergreifenden Angeboten. Actemium deckt den gesamten Lebenszyklus eines Industrieprojekts ab – von der Planung bis zur Instandhaltung der Produktionsanlagen. Mit ihren innovativen Lösungen für die Industrie setzt die Marke auf langjährige Partnerschaften.

2024: 900 Millionen Euro Umsatz // 4.400 Mitarbeitende // 103 Standorte bundesweit

https://www.actemium.de/

