ROEMHELD Gruppe als einer der innovativsten Mittelständler Deutschlands mit TOP 100-Siegel ausgezeichnet

Laubach, den 24. Februar 2026. Die ROEMHELD Gruppe aus dem hessischen Laubach zählt zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Dafür erhält sie das TOP 100-Siegel 2026 in der Größenklasse mit mehr als zweihundert Mitarbeitenden. Die Auszeichnung überreicht Christian Wulff beim Deutschen Mittelstands-Summit am 26. Juni in Heidelberg.

ROEMHELD entwickelt und fertigt Komponenten und Lösungen für die industrielle Produktion. Ein Schwerpunkt liegt auf Spanntechnik. Dazu gehören Systeme, mit deren Hilfe Bauteile oder Werkzeuge schnell gewechselt und mit definierten Kräften sicher gehalten werden. Komponenten für die Montage und Handhabung von Teilen und Werkstückgruppen ergänzen das Sortiment.

Das TOP 100-Siegel beruht auf einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren mit mehr als einhundert Prüfkriterien. Prof. Dr. Nikolaus Franke, Innovationsforscher an der Wirtschaftsuniversität Wien, und sein Team bewerten Führung, Klima, Prozesse, Außenorientierung und den nachweisbaren Innovationserfolg. Ausrichter des Wettbewerbs ist die compamedia GmbH aus Überlingen am Bodensee.

Gezielte Investitionen

Für ROEMHELD ist das Siegel Bestätigung und Ansporn zugleich. „Unsere Produkte tragen dazu bei, Herausforderungen in der Industrie zu bewältigen. Überall dort, wo höchste Präzision gefordert ist oder wo Fachkräfte fehlen und Prozesse trotzdem sicher laufen müssen, haben wir unsere Stärken“, sagt Julia Reichert, geschäftsführende Gesellschafterin der ROEMHELD Gruppe. „Unser Erfolg beruht auch darauf, dass wir gezielt in Entwicklung investieren. Denn Innovationskraft entscheidet heute über die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens.“

Messbarer Nutzen für Industriekunden

Die Unternehmensgruppe hat in den vergangenen Jahren Strukturen und Abläufe neu geordnet und gebündelt. Ein eigenes Innovationsteam mit direktem Zugang zur Geschäftsführung verkürzt Wege und beschleunigt Entscheidungen.

„Unsere Kunden wollen präzise und langlebige Spann- und Handhabungstechnik, die hilft, Prozesse zu automatisieren und verlässliche Daten zu liefern“, sagt Philipp Ehrhardt, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter der ROEMHELD Gruppe. „Darum entwickeln wir Systeme weiter, die Prozesssicherheit mit einfacher Bedienbarkeit verbinden und Informationen erheben, die messbar Nutzen stiften.“

Über ROEMHELD:

Ob Flugzeuge, Automobile, Werkzeugmaschinen oder Gehäuse für Smartphones: Technologien und Produkte von ROEMHELD kommen bei der Herstellung zahlreicher Industriegüter und Waren für den Endverbraucher seit über 80 Jahren zum Einsatz.

Innovative und smarte Spanntechnik-Lösungen für Werkstücke sowie für Werkzeuge in der Umformtechnik und Kunststoffverarbeitung bilden den Kern des kontinuierlich wachsenden Portfolios. Ergänzt wird es durch Komponenten und Systeme der Montage- und Handhabungstechnik, der Antriebstechnik und der Automation sowie durch Verriegelungen für Rotoren von Windenergieanlagen.

Neben einem ständig wachsenden Angebot von mehr als 25.000 Katalogartikeln ist ROEMHELD auf die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Lösungen spezialisiert und gilt international als einer der Markt- und Qualitätsführer.

Innovation durch Tradition: Seinen Ursprung hat ROEMHELD in der 1707 gegründeten Gießerei Friedrichshütte, die heute noch zur ROEMHELD Gruppe gehört und eines der ältesten aktiven Industrieunternehmen in Deutschland ist.

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe beschäftigt an den drei Standorten Laubach, Wilnsdorf und Rankweil/Österreich etwa 500 Mitarbeiter und ist in über 50 Ländern mit Service- und Vertriebsgesellschaften vertreten. Mit Kunden insbesondere aus dem Maschinenbau, der Automobil-, der Luftfahrt- und der Agrarindustrie erzielt ROEMHELD jährlich einen Umsatz von mehr als 90 Mio. Euro.

Über den Wettbewerb TOP 100

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den Unternehmensvergleich als Medienpartner, das Magazin „ZEIT für Unternehmer“ als Kooperationspartner. Mehr Infos unter www.top100.de.

