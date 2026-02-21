Turbulente Ostern

Wenn der Frühling erwacht, gibt es für Kobold Nepomuck kein Halten mehr: Er packt seine sieben Sachen und macht sich auf den Weg zu seinen geliebten Mäusefreunden, um gemeinsam das Osterfest zu feiern. Doch wer Nepomuck kennt, weiß: Ein ruhiger Kaffeeklatsch ist nicht sein Stil!

Buchbeschreibung:

Hast Du Lust, das Osterfest mit Nepomuck und Finn zu feiern?

Der Kobold macht sich auf den Weg, um seine Mäusefreunde zu besuchen. Natürlich geht es dabei turbulent zu, und alle Nepomuck-Finn-Fans kommen wieder voll auf ihre Kosten!

Neben einer spannenden Geschichte warten diesmal unter anderem tolle Basteltipps auf Dich!

Produktinformation:

Taschenbuch: 88 Seiten

Verlag: BoD – Books on Demand; Auflage: 1 (30. Januar 2020)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 375040772X

ISBN-13: 978-3750407725

Auch als E-Book erhältlich!

Leseprobe:

Fröhlich stürmt die Mäusebande hinaus.

„Da, zwischen den Tulpen!“, kreischt Amanda und stürzt freudestrahlend auf das Beet zu.

„Weg da, die habe ich zuerst gesehen!“, erbost drängt Fridolin seine Schwester zur Seite.

„Wenn ihr euch nicht vertragt, blasen wir das ganze ab“, sagt Susi streng. Luis rennt währenddessen von Beet zu Beet und bemüht sich, die schweren Eier wegzurollen.

„Seht ihr, es geht nur gemeinsam! Und aufgefuttert werden sie auch zusammen. Also, was ist angesagt?!“

„Teamwork!“, brüllt es von allen Seiten. Lukas und Luise haben sich abgesondert und machen sich zwischen den Rosenstöcken zu schaffen.

„Da können sie aber lange suchen, da haben wir gar keine Ostereier versteckt“, feixt Nepomuck. „Vielleicht piksen sie sich noch an den Dornen.“

„Oh doch, seht nur!“, piepst Emma mit ihrem hellen Stimmchen. Und tatsächlich, soeben transportiert Lukas etwas Glänzendes ab.

„Moment mal“, knurrt Merlin. „Das sind doch keine Ostereier!“

Nun werden alle aufmerksam. Es sind schon Eier, die von den beiden Mäusekindern dort sorgfältig zusammengetragen werden, aber sie sind kleiner und in buntes Papier gewickelt. Vorsichtig nagt Emma eins an.

„Igitt, Silberfolie!“ Aber da drunter … „Hmmm, Schokolade!“, jubelt Lukas.

„Feine Nougateier“, liest Nepomuck laut. „Und hier sind welche mit Blätterkrokant!“

„Na sowas!“, wundert er sich. „Wo kommen die denn her?“

„Vielleicht hat der Bäcker sie für uns versteckt!“, überlegt Felix.

„Oder der Bauer“, lässt Luis sich vernehmen und kostet genussvoll von einem Schokoei.

„Der macht sowas nicht, der weiß ja nichts von euch.“ Der Kater kratzt sich etwas ratlos am Kopf.

„He Luis, die Eier haben wir gefunden. Weg da!“, stänkert Emma.

„Ihr wisst doch, dass wir alles miteinander teilen, egal, wer es gefunden oder gesammelt hat“, weist Finn sie zurecht.

„Ist doch auch Wurscht, wer die hier versteckt hat. Hauptsache, wir haben was zu futtern!“ Das kommt natürlich von Luis. Mit seinen vollen Backen ähnelt er im Moment eher einem Hamster.

„Sollen wir Toni und Trixi heute Abend einladen? Wir könnten gemütlich zusammen sitzen und uns mal wieder unterhalten“, überlegt Lilly mit einem Blick auf den mampfenden Mäuserich.

„Oh ja“, jubeln die anderen. „Wir haben gerade so viel zu erzählen!“

© Kummer/Erdiç

Hier treiben Nepomuck und Finn auch gemeinsam ihr Unwesen:

Nepomucks und Finns Wintermärchen: ISBN: 978-3-6951-2561-6

Nepomucks und Finns Schlemmerbalkon, ISBN: 978-3-7578-5446-1

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen, ISBN:? 978-3-7562-3240-6

Nepomucks und Finns Backstube, ISBN: 978-3-7543-7358-3

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz, ISBN: 978-3-7519-9747-8

Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7448-9014-4

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7494-5428-0

