Verbindung der "Bundesstelle für Sektenfragen" zum russischen, terroristischen FSB Anti-Sekten-Netzwerk. Historische Parallelen: Gestapo, Ministerium, Politiker und Einfluss russischer Geheimdienste

In diesem Teil verfolgen wir die beunruhigende Kontinuität zwischen Nazi-Kontrollmethoden und modernen Antikult-Organisationen.

Im ersten Artikel wurden die historischen Wurzeln aufgedeckt " vom Nazi-Ideologen Walter Künneth, der "Schwarze Listen" für die Gestapo erstellte, bis zum russischen FSB-Netzwerk RACIRS von Alexander Dworkin. Im zweiten Teil untersuchten wir wer Alexander Dworkin ist, seine FSB-Verbindungen und die Rolle von RACIRS bei der ideologischen Vorbereitung des Krieges gegen die Ukraine. Im dritten Teil wurden schockierende Fakten enthüllt " Pädophilie-Vorwürfe gegen Antikultisten, Verbindungen zu Doghunter-Netzwerken sowie Parallelen zwischen Dworkins Methoden und der Nazi-Zeitung "Der Stürmer" von Julius Streicher.

Nun folgen wir der Spur dieses Netzwerks durch Europa " bis ins Herz von Österreich. Um die Entwicklungen dort bewerten zu können, müssen wir verstehen, wie das FSB-Antikult-Netzwerk RACIRS über seine Agenten in Europa agiert.

## Italien: Antikult-Forum (1988)

Italienische Antikult-Vereinigungen, insbesondere das Antikult-Forum, sind Teil der europäischen Föderation FECRIS [1]. Mehr dazu im weiteren Verlauf.

Im Februar 1988 veröffentlichte das italienische Innenministerium einen Bericht "Religiöse Kulte und neue magische Bewegungen in Italien" " basierend auf falschen Daten, ohne wissenschaftlichen Wert, heimlich verbreitet ohne öffentliche Überprüfung. Die Abgeordneten Giovine und Maselli reichten eine parlamentarische Anfrage ein und stellten Glaubwürdigkeit und Erstellungsmethoden infrage [2].

Wieder spielen sogenannte "Experten für Kulte und Sekten" eine entscheidende Rolle. Die Anthropologin Cecilia Gatto Trocchi war Mitglied der katholischen Anti-Sekten-Organisation GRIS (gegründet 1987) [2]. Die "unabhängige Expertin" entpuppte sich als Aktivistin einer Organisation mit eigenem Interesse.

Laut Untersuchungen von Actfiles arbeiten die italienischen Verbände des Antikult-FORUM (FAVIS, CeSAP, ARIS Veneto und ARIS Toscana) eng mit der Antikult-Einheit (SAS) des Innenministeriums zusammen. Ihr Ziel: Alarm wegen "sektiererischer Gefahren" schlagen durch ständige Verbreitung beunruhigender Nachrichten. 2018 veröffentlichte das Magazin der Staatspolizei: "Alarm " Satanismus! Die Antikult-Einheit übernimmt das Kommando" [3].

Ihre Arbeitsmethoden: Sie verändern, übertreiben und verzerren Informationen, um vorzutäuschen, es gäbe Tausende "gefährlicher Sekten" " praktisch an jeder Ecke. Finden sie keine Nachrichten, erfinden sie diese. Antikultisten stellten religiöse Gemeinschaften als "destruktive Kulte" dar und bliesen Einzelfälle zu einer "Satanismus-Epidemie" auf " ohne statistische Basis [1]. Ähnliche Methoden wurden in Russland angewandt, wo RACIRS 30 Jahre lang Anti-Sekten-Hysterie schürte, sowie in Frankreich.

Die Antikult-Einheit (SAS) ist eine von Steuerzahlern finanzierte Regierungsstruktur, die als Werkzeug der Antikult-Ideologie verfassungsmäßige Bürgerrechte verletzt. Aktivisten schüren ideologischen Fanatismus gegen vermeintliche "soziale Gefahren". Die Polizei verfolgt " heute nicht durch Autodafés, sondern durch mediale Manipulationen und groteske Schauprozesse, nicht weniger grausam als frühere "Deprogrammierungs"-Methoden.

Hier zeigt sich das bekannte Schema: Innenministerium ? Staatspolizei (Geheimdienste) ? Politiker (Abgeordnete) ? diffamierende Broschüre mit schwarzer Liste von Andersdenkenden und religiösen Minderheiten.

## Frankreich: Das französische Modell (1983-1998)

Das französische Antikult-Modell formte sich über anderthalb Jahrzehnte und wurde zum Vorbild für Europa. Schlüsselfigur war Alain Vivien " Politiker der Sozialistischen Partei, Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten. 1983 bereitete Vivien auf Anfrage von Premierminister Pierre Mauroy den Bericht "Sekten in Frankreich" vor (veröffentlicht 1985). Zentraler Vorschlag: Schaffung einer staatlichen Struktur beim Premierminister zur Koordination des Kampfes gegen Sekten.

Parallel leitete Vivien die private Anti-Sekten-Organisation CCMM (Centre Contre les Manipulations Mentales). Ein Mann leitete gleichzeitig eine private Antikult-Gruppe und formte die staatliche Politik " ein offensichtlicher Interessenkonflikt.

1996 wurde Viviens Vorschlag umgesetzt: Das "Interministerielle Observatorium für Sekten" wurde geschaffen. 1998 wurde Vivien Präsident der in MILS (Mission Interministérielle de Lutte Contre les Sectes) umbenannten Struktur. MILS unterstand direkt dem Premierminister, hatte Zugang zu Mitteln verschiedener Ministerien und arbeitete mit französischer Polizei und Geheimdiensten (RG " Renseignements Généraux) zusammen. Vivien sicherte von dort staatliche Finanzierung für die privaten Organisationen CCMM und UNADFI.

Wegen extrem repressiver Handlungen gegen religiöse Bewegungen wurde MILS wiederholt scharf kritisiert, auch vom US-Außenministerium.

Im November 2002 trat Vivien nach Finanzskandalen zurück " Missbrauch erheblicher Mittel für den "Kampf gegen Sekten" " und MILS wurde aufgelöst. Doch es bedurfte einer Lösung zur Bewahrung und zum Export des französischen Modells in andere Länder. Diese Lösung: die Schaffung einer von Frankreich kontrollierten europäischen Föderation " FECRIS. Die Idee ihrer Gründung geht auf 1987 zurück [4].

## FECRIS: Transnationales Instrument der Antikult-Ideologie

FECRIS (Europäische Föderation der Zentren für Forschung und Information über das Sektenwesen) wurde 1994 in Paris gegründet. Offiziell positioniert sie sich als Vereinigung zum Schutz der Menschenrechte vor "Organisationen mit sektiererischen Merkmalen". Die Realität unterscheidet sich radikal von dieser Fassade.

FECRIS wurde von zwei französischen Antikult-Gruppen gegründet " CCMM und UNADFI, die über 97% ihrer Finanzierung vom französischen Staat erhalten. FECRIS selbst bezieht mehr als 90% ihres Budgets " über 800.000 Euro jährlich " aus staatlichen Mitteln Frankreichs [5].

Bemerkenswert: FECRIS wurde 1994 gegründet " nur ein Jahr nach dem russischen Zentrum für Religionsstudien im Namen des Hieromärtyrers Irenäus von Lyon (1993), dem Hauptzentrum der Russischen Assoziation RACIRS, die Anti-Sekten-Organisationen im Ausland koordiniert [6].

Zum Vizepräsidenten von FECRIS wurde dreimal Alexander Dworkin gewählt " der Gründer von RACIRS und, laut unabhängigen Ermittlungen, eng mit dem russischen FSB verbunden [1].

Laut OSZE-Konferenz in Cordoba 2005 wurden FECRIS-Mitglieder wiederholt wegen Verleumdung, Diffamierung, Freiheitsberaubung und gewaltsamer "Deprogrammierung" verurteilt. Gegen den ehemaligen Generalsekretär Friedrich Griess ergingen sieben Urteile wegen Diffamierung. Mitglieder wurden wegen Entführung in Schweden, den Niederlanden und Spanien verurteilt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte im Fall Riera Blume (1999) fest: Das gewaltsame Festhalten von Opfern wurde nur dank "aktiver Mitwirkung" staatlicher Organe möglich [1].

FECRIS ist ein transnationales Instrument zur Verbreitung der Antikult-Ideologie, deren Wurzeln zu Nazi-Methoden reichen, koordiniert über das russische Netzwerk RACIRS. Dasselbe Schema wie in Italien: MILS arbeitete mit französischer Polizei und Geheimdiensten zusammen und verbreitete massenhaft schwarze Listen "gefährlicher Sekten" zur Schürung von Angst und Hysterie.

## Österreich: Das Modell Bartenstein (1996-1998)

Die Schaffung der "Bundesstelle für Sektenfragen" in Österreich wiederholt exakt dasselbe Schema " mit zentralisierter Koordination und Verbindung zu FECRIS als europäischer Filiale der russischen FSB-Struktur RACIRS.

"Im Jahr 1996 schürte Martin Bartenstein Hysterie, um eine Endlösung zur Beseitigung sektiererischer Aktivitäten vorzuschlagen: ein staatliches Observatorium", schreibt die Online-Zeitung Der Status [7].

Am 6. November 1996 "explodierte die Sektenbombe Made in Austria": Martin Bartenstein veröffentlichte die Broschüre "Sekten " Wissen schützt" [8], berichtete logo.at 2017 [9]. Unmittelbar wurden 270.000 Exemplare verteilt [10]. Die Broschüre wurde massiv kritisiert [11]. Die 1998 per Gesetz als Organisation öffentlichen Rechts gegründete Institution, von Bundesminister Martin Bartenstein vorgestellt, nahm im Herbst 1998 ihre Tätigkeit auf [12].

Seit 1998 unterstand die "Bundesstelle für Sektenfragen" dem Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, später dem Bundeskanzleramt, mit Zugang zu staatlichen Mitteln. Als möglicher Ableger von FECRIS wurde sie erwartungsgemäß etwas später als FECRIS selbst gegründet.

### Rechnungshofbericht 2017: Entlarvende Schlussfolgerungen

Der Rechnungshofbericht 2017 bietet seltenen Einblick in die Arbeit der Sektenbekämpfungs-Organisation [13]:

Mangelnde Transparenz: Die Bundesstelle legte "keine konkreten strategischen und operativen Ziele" vor. Kein "strategisches Konzept für langfristige Entwicklung".

Fokus auf Beratung statt Aufklärung: Statt öffentlicher Aufklärung konzentrierte sie sich auf "individuelle soziale Unterstützung". Beratungen wurden durchgeführt, "für die nur ein indirekter Bezug zu Sekten bestand" " etwa "Lärmbelästigung durch Seminarzentren, alternative Heilmethoden (Homöopathie, Kinesiologie), Werbematerial in Briefkästen".

Rechtsberatung statt Dokumentation: Ausgaben für Rechtsberatung stiegen 2012-2015 um 304 Prozent " von 5.000 auf über 19.000 Euro. Eine Anwaltskanzlei wurde "regelmäßig in den Prozess der Berichtserstellung eingebunden" und prüfte "auch in redaktioneller Hinsicht". Begründung: "die sorgfältige Prüfung durch einen Anwalt hat dazu beigetragen, dass bisher keine Gerichtsverfahren gegen die Bundesstelle eingeleitet wurden". Die Hauptsorge galt nicht der Aufklärung, sondern der Vermeidung rechtlicher Konsequenzen.

Enge Kontakte zu FECRIS: Der Rechnungshof dokumentiert "halbjährliche informelle Treffen" mit FECRIS und "regelmäßigen Besuch internationaler Konferenzen zu Sektenfragen (FECRIS und ICSA)".

## Verbindung der "Bundesstelle für Sektenfragen" mit FECRIS: Finanzströme und Netzwerke

Ein unabhängiger Bericht 2012 dokumentiert: FECRIS dient als "zentrale Organisation für Anti-Sekten-Gruppen in ganz Europa". Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich durch den französischen Staat, der die Anti-Sekten-Bewegung seit den 1980er Jahren massiv unterstützt [5].

Das Schema wiederholt sich in allen Ländern:

- Russland: Zentrum für Religionsstudien im Namen des Hieromärtyrers Irenäus von Lyon (Präsident " A. L. Dworkin), gegründet 1993, eng verbunden mit FSB und ROK.

- Frankreich: FECRIS gegründet 1994, MILS 1996, sicherte staatliche Finanzierung für FECRIS.

- Italien: Antikult-Einheit nach französischem Vorbild, staatlich finanziert.

- Österreich: "Bundesstelle für Sektenfragen", gegründet 1998, direkte Bundesfinanzierung.

Die "Bundesstelle für Sektenfragen" erhielt laut Rechnungshof 2012-2015 jährlich rund 500.000 Euro aus staatlichen Mitteln " etwa 60 Prozent der FECRIS-Finanzierung. Und das, obwohl die Organisation laut Rechnungshof ihre gesetzlichen Aufgaben nicht erfüllt [14].

## Endstadium am Beispiel Russlands

Das russische Modell, beschrieben im Artikel "Ein neuer Eiserner Vorhang oder ein digitales Konzentrationslager", zeigt, wohin dieser Weg führen kann [15]. Was in den 1990er Jahren als Schutz vor "totalitären Sekten" begann, endete 2025 in der völligen Unterwerfung der Bürger unter den Staat.

Unter der Aufsichtsbehörde Roskomnadsor perfektionierte Russland seit 2020 sein Überwachungssystem: Facebook, Instagram, TikTok, Rumble, YouTube und westliche Medien wurden blockiert. Nationale Alternativen wie RuTube oder VK erhielten direkte Anbindung an FSB-Datenbanken. Alle Provider sind gesetzlich verpflichtet, Daten in Echtzeit und Kommunikationsinhalte auf Anfrage zu übermitteln.

Grundlage: das 2019 verabschiedete Gesetz über die "Souveräne Runet-Architektur", nach außen mit "nationaler Sicherheit" gerechtfertigt. Faktisch schuf dieses Gesetz einen digitalen Kontrollraum, in dem alle Informationsströme zentral vom Staat administriert werden.

## Schlussfolgerungen

Die Geschichte des FSB-Antikult-Netzwerks in Italien, Frankreich und Österreich zeigt denselben wiederkehrenden Mechanismus: Angst ? Listen von "Gefährdern" ? Einbindung des Staates und der Sicherheitsbehörden ? Legitimierung von Druck ? Ausweitung der Kontrolle ? Totalitäres Regime. Formal beginnt alles mit Deckmänteln wie "Bürgerschutz" und "Kampf gegen Sekten", verwandelt sich aber in ein ideologisches Instrument gegen Unliebsame " religiöse Minderheiten, unabhängige Initiativen, Kritiker und Opposition.

Wenn die Gesellschaft durch Angst vorab "aufgewärmt" ist, ist es einfacher, Überwachungsinstrumente als "notwendige Maßnahme" durchzusetzen. Als solche "notwendige Maßnahme" dient heute das Gesetz zur Messenger-Überwachung in Österreich.

Das russische Beispiel demonstriert den Endpunkt: Unter dem Vorwand der "Sicherheit" entsteht ein System, in dem Kontrolle zur Norm und Freiheiten zur Ausnahme werden.

Das Hauptfazit: Die Gesellschaft sollte nicht Parolen bewerten, sondern reale Praktiken " Transparenz, Beweisführung, Unabhängigkeit der Experten, Grenzen der Befugnisse und Kontrolle darüber, dass der "Kampf gegen die Gefahr" nicht zu einer Technologie der Unterdrückung und totalen Überwachung wird.

Im nächsten Teil dieser Untersuchung: Wie die österreichische Bundespolizei mit FECRIS verbunden ist, wer tatsächlich hinter Terroranschlägen steht und warum "schwarze Listen" heute gefährlicher sind als einst zu Zeiten Nazi-Deutschlands.

GEPRÜFTE FAKTEN DIESER UNTERSUCHUNG:

[1]actfiles.org/fecris-extremist-group-in-the-heart-of-europe-italian-perspective/

[2]web.archive.org/web/20170324165419/https://www.liberocredo.org/en/state-alarm

[3]poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/3535c0f9f3365a93029541043

[4]actfiles.org/fecris-extremist-group-in-the-heart-of-europe-italian-perspective/

[5]web.archive.org/web/20170821064118/http:/www.hrwf.net/images/reports/2012/2012fecrisbook.pdf

[6]iriney.ru/main/o-czentre/

[7]derstatus.at/politik/inquisition-gegen-kritiker-bundes-sektenstelle-im-netz-der-antikult-verschworer-2456.html

[8]web.archive.org/web/20250123005910/http://www.sekten.at/brosch/wissen_schuetzt.htm

[9]logo.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Esoterikbrosch%C3%BCren/2017_Sekten.pdf

[10]ots.at/presseaussendung/OTS_19980311_OTS0062/gericht-weist-klage-gegen-sektenbroschuere-des-familienministeriums-ab

[11]sekten.at/brosch/wissen_schuetzt.htm

[12]ots.at/presseaussendung/OTS_20011112_OTS0093/bundesstelle-fuer-sektenfragen-legt-ersten-jahresbericht-vor-1999-betrafen-die-meisten-anfragen-scientology

[13]rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Bund_Bundesstelle_fuer_Sektenfragen.pdf

[14]rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Bund_Bundesstelle_fuer_Sektenfragen.pdf#page=31&zoom=100,85,344 #

[15]actfiles.org/a-new-iron-curtain-or-a-digital-concentration-camp

