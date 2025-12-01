Bereits über 100 Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt

RKT ist Mitglied im Umwelt- und Klimapakt Bayern

Die Rodinger Kunststoff-Technik GmbH (RKT) ist seit Oktober 2025 Mitglied im Umwelt- und Klimapakt Bayern. Landrat Franz Löffler übergab die Mitgliedsurkunde am 4. Dezember im Rahmen eines kleinen Firmenrundgangs.

Mit der ISO-Zertifizierung 14001 für das Umweltmanagement sowie der ISO 50001 für das Energiemanagement und über 100 bereits umgesetzten Einzelmaßnahmen beweist RKT ein Nachhaltigkeitsengagement weit über gesetzliche Anforderungen hinaus. Damit ist das Unternehmen prädestiniert, dem Umwelt- und Klimapakt Bayern beizutreten. Die Initiative hat zum Ziel, Unternehmen und staatliche Institutionen miteinander zu vernetzen, um sich gemeinsam für nachhaltiges Wirtschaften und betrieblichen Umweltschutz einzusetzen und neue Projekte voranzubringen.

Urkundenübergabe durch Landrat Franz Löffler

Der Chamer Landrat Franz Löffler übergab die Mitgliedsurkunde an Geschäftsführer Stephan Schulak und den Nachhaltigskeitsbeauftragten Alex Winkler im Rahmen eines Firmenrundgangs und würdigte das Engagement im betrieblichen Umweltschutz: „Eine nachhaltige Entwicklung kann nicht von der Politik angeordnet werden, sondern muss aus den Unternehmen heraus wachsen. Aus diesem Gedanken ist der Umweltpakt Bayern entstanden.“ Im Namen des Bayerischen Umweltministeriums dankte Löffler der RKT für ihr Engagement.

Bürgermeisterin Alexandra Riedl schloss sich den Glückwünschen an: „Es freut uns sehr, dass unsere Firmen so anpacken und von sich aus aktiv werden.“

Freiwillige Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Ausschlaggebend für die Verleihung waren in den letzten Jahren umgesetzte Nachhaltigkeitsmaßnahmen, wie die Wärmerückgewinnung für die Beheizung von Büro- und Logistikbereichen, mit Hilfe derer 1 Million Liter Heizöl über 10 Jahre hinweg eingespart werden konnten, oder die Kühlturmoptimierung, die den Wasserverbrauch über fünf Jahre um 57 Prozent senken konnte. Als Unternehmen versucht RKT aktiv Verantwortung für die Auswirkungen des unternehmerischen Handelns auf Mensch und Umwelt zu übernehmen. Es wird stets Ausschau nach Verbesserungsmöglichkeiten gehalten, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch zukunftsweisend sind. Dazu gehörten auch die ausschließliche Nutzung von Ökostrom ab 2020 oder die Umstellung der Beleuchtung in der Fertigung auf LED.