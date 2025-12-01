Kursbuch 2026: Wenn ein Unternehmen sich und seine Leistungen als Geschichte erzählt - Ein ungewöhnliches Kursbuch

Kursbuch 2026: Wenn ein Unternehmen sich als Geschichte erzählt. Bernd Blase & Partner stellen ein ungewöhnliches Kursbuch zu Führung, Qualität und Hygiene vor.

Hannover, Dezember 2025.

Statt Imagebroschüre, PowerPoint-Folien und Loseblattsammlung setzt die das Team von SBW & Partner auf ein anderes Format der Unternehmensdarstellung: ein erzähltes Kursbuch.

Das „Kursbuch 2026“ verbindet Fachinhalte zu Führung, Qualitätsmanagement, Projektmanagement und Lebensmittelsicherheit mit erzählerischen Elementen, inneren Dialogen und Interviews – und macht so Haltung, Arbeitsweise und Methoden des Unternehmens sichtbar.

Im Zentrum des ersten Teils steht ein durchgehendes Gespräch zwischen dem Dozenten, Künstler und Autor Bernd Blase und der (fiktiven) Figur des existenziellen Psychotherapeuten Irvin D. Yalom. Der zweite Teil ist ein Interview am „Hygieneboard“ mit Dorothee Schroeder, Spezialistin für Qualitätsmanagement und Lebensmittelsicherheit. Das Kursbuch zeigt damit zwei Welten, die im Unternehmensalltag längst zusammengehören: Führung & Psychologie auf der einen Seite, Hygiene & Standards auf der anderen.

Unternehmensdarstellung als „erzählte Visitenkarte“

Das Kursbuch versteht sich ausdrücklich als besondere Form der Unternehmensdarstellung – nicht nur als Fachbuch.

„Wer mit uns arbeitet, soll schon vorher lesen können, wie wir denken, fragen und arbeiten“,

sagt Autor und Dozent Bernd Blase. „Das Kursbuch ist eine erzählte Visitenkarte: Es zeigt unsere Konzepte – aber auch Zweifel, Humor und die Fragen dahinter.“

Statt reiner Leistungsbeschreibung werden typische Beratungs- und Seminar-Situationen erzählt:

ein Seminarraum voller Flipcharts, Post-its und FMEA-Diagramme,

ein Gespräch am Deich über innere und äußere Grenzen,

ein Hygieneboard mit Risiken, Normen und echten Alltagskonflikten,

Deichseminare®, Dunkelseminare® und Natur-Rhetorik® als Lernformate im Risiko.

So entsteht ein Bild des Unternehmens, das über Slogans hinausgeht: Leserinnen und Leser erleben, wie Führungskräfte, Auditoren, QM-Beauftragte und Hygieneverantwortliche denken, entscheiden und lernen – und welche Rolle psychologische, philosophische und künstlerische Elemente dabei spielen.

Inhalte: Von „Führen im Vierklang“ bis „Hygiene als Psychologie“

Das Kursbuch ist in drei Teile gegliedert:

Teil I – Bernd Blase im Gespräch mit Irvin D. Yalom

Themen u. a.:

Vita als Landkarte – biografische Wendepunkte als Ressource für Führung

Führen im Vierklang – Werte, Emotionen, Kommunikation und Ergebnisverantwortung

Rhetorik & Dialektik – überzeugen statt überreden

Der Körper spricht zuerst – nonverbale Kommunikation, Mikroexpressionen und Emotion

Qualität als Haltung – Q3-Konzept®, EFQM, Kaizen & KVP

Natur-Rhetorik®, Deich- und Dunkelseminare® – Lernen im Risiko

Digitalisierung, A.N.N.A.-Wert® & Industrie 4.0 – der Mensch in der Smart Factory

Projektmanagement Q3 – Projekte als „nach vorn Geworfenes“

Teil II – Dorothee Schroeder: Hygiene & Qualität leben

In einem Interviewformat mit Yalom stellt Dorothee Schroeder ihre Arbeit zwischen Linie, Normen und Verantwortung vor. Themen u. a.:

Hygiene als Psychologie – Verhalten, Risiko und Kultur

Schulung als existenzieller Moment – jenseits der Pflichtfortbildung

Der Körper als erstes Warnsignal – Verhalten unter Zeitdruck

Risiko & HACCP – gemeinsames Denken statt Papierlogik

Menschen mitnehmen – jenseits der Perfektionsfantasie

Praxis-Seminare – „Wahrheit statt Wunschversion“

„Lebensmittelsicherheit ist kein Projekt, sondern eine Haltung – jeden Tag“,

so Dorothee Schroeder.

„Im Kursbuch zeige ich, wie Standards, Technik und echtes Verantwortungsbewusstsein zusammenfinden.“

Teil III – Abschluss & Service

Nachwort des Autors, Fremdwörterverzeichnis, Quellennachweis und Impressum runden das Kursbuch ab und machen die Konzepte fachlich nachvollziehbar und zitierfähig.

Zielgruppen: Für Führung, QM, HR – und alle, die Haltung zeigen wollen

Das Kursbuch richtet sich an:

Führungskräfte in Industrie, Lebensmittelwirtschaft, Dienstleistung und Verwaltung,

Qualitäts- und Projektverantwortliche, interne Auditoren und QM-Beauftragte,

Hygienemanager und Lebensmitteltechnologen,

HR- und Personalentwicklung, die Seminarkonzepte und Beratungsansatz von Bernd Blase & Partner kennenlernen möchten,

sowie an Leserinnen und Leser, die Fachinhalte gern im erzählerischen Kontext verfolgen.

Für Unternehmen bietet das Kursbuch die Möglichkeit, Seminare, Beratungsansätze und Haltung des Unternehmens in Ruhe „probezulesen“ – etwa zur Vorbereitung auf gemeinsame Projekte, Führungskräfteprogramme oder QM-/Hygiene-Initiativen.

Über die Autor*innen

Bernd Blase ist Dozent, Künstler und Autor an der Schnittstelle von Tiefenpsychologie, Motivationspsychologie und Philosophie. Er begleitet seit 1994 Unternehmen europaweit in Führung, Qualitätsmanagement, Projektmanagement und Coaching und hat Seminarkonzepte wie Deichseminare®, Dunkelseminare® und Natur-Rhetorik® entwickelt.

Dorothee Schroeder ist Spezialistin für Qualitätsmanagement und Lebensmittelsicherheit. Seit Ende der 1980er Jahre arbeitet sie an der Schnittstelle von Lebensmitteltechnologie, Normen (u. a. ISO 9001, IFS, BRCGS, FSSC 22000) und gelebter Hygienekultur in Betrieben.

Das Kursbuch erscheint im SBW Verlag, Potsdam, 1. Auflage 2026.

Bezug & weitere Informationen

Titel: Kursbuch 2026 – Bernd Blase & Partner

Autor*innen: Bernd Blase, Dorothee Schroeder & Team

Verlag: SBW Verlag, Potsdam

Erscheinung: Dezember 2025

1. Auflage 2026

Weitere Informationen & Seminarprogramme: über die Website von Bernd Blase: www.berndblase.de

Pressekontakt:

SBW Verlag / Bernd Blase

Weitere Informationen, Pressematerial und Interviewanfragen über info@berndblase.de oder in der APP: Bernd Blase Coaching