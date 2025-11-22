Due Diligence beim Immobilienkauf in Italien: So vermeiden Käufer teure Risiken

Der Traum vom eigenen Haus in Italien zieht jedes Jahr zahlreiche Käufer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Doch zwischen emotionaler Entscheidung und tatsächlichem Erwerb liegt ein komplexer Prozess, der für ausländische Käufer unerwartete Risiken birgt. Baurechtliche Besonderheiten, fehlende Genehmigungen und unklare Dokumentationen machen die Due Diligence zu einem unverzichtbaren Schritt, um finanzielle Überraschungen zu vermeiden und langfristige Sicherheit zu gewährleisten.

Warum gründliche Prüfung in Italien entscheidend ist

Der italienische Immobilienmarkt ist in seiner Struktur einzigartig und von regionalen Unterschieden geprägt. Dokumente wie Bauakten, Katastereinträge oder historische Genehmigungen sind oft unvollständig oder veraltet. Hinzu kommt, dass die tatsächliche Bausubstanz nicht immer mit dem übereinstimmt, was in den offiziellen Unterlagen vermerkt ist. Viele Häuser wurden im Laufe der Jahrzehnte erweitert oder umgebaut – nicht immer mit formaler Erlaubnis. Wer hier ohne technische und juristische Prüfung kauft, kann später mit hohen Kosten, rechtlichen Einschränkungen oder sogar Nutzungsverboten konfrontiert werden.

Eine professionelle Due Diligence deckt solche Abweichungen auf, bevor Käufer sich vertraglich binden. Sie umfasst die Analyse der rechtlichen Situation, die Prüfung der baulichen Übereinstimmung, der Eigentumsverhältnisse, bestehender Belastungen und potenzieller Sanierungspflichten. Gerade ausländische Käufer unterschätzen häufig, wie weitreichend der italienische Vorvertrag (compromesso) ist – und wie wichtig es ist, alle Fakten zu kennen, bevor dieser unterschrieben wird.

Sicherheit durch Transparenz – ein entscheidender Vorteil für Käufer

Viele Käufer vertrauen darauf, dass der italienische Notar die vollständige Prüfung übernimmt. Doch anders als in Deutschland besteht seine Aufgabe vor allem darin, den Vertrag zu beurkunden – nicht, die Immobilie inhaltlich zu prüfen. Die Verantwortung liegt daher bei den Käufern selbst. Ohne fachkundige Begleitung bleibt der Kauf ein Risiko, da baurechtliche Probleme oder fehlende Genehmigungen erst Jahre später sichtbar werden können.

Durch eine detaillierte Due Diligence lassen sich diese Unsicherheiten auflösen. Sie ermöglicht nicht nur eine fachlich fundierte Entscheidung, sondern auch eine stabile Basis für Preisverhandlungen und langfristige Investitionssicherheit. Wer weiß, dass Unterlagen und Realität übereinstimmen, kann den Immobilienkauf entspannt und mit einem klaren Blick auf die Zukunft angehen.

Kompetente Unterstützung für ausländische Käufer

