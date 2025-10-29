Flexibel, präzise, effizient: Wie Applikationsingenieure von SuperTrak CONVEYANCE™ profitieren

Applikationsingenieure stehen täglich vor der Herausforderung, komplexe Anlagen zu entwerfen, die flexibel auf sich ändernde Anforderungen reagieren müssen. SuperTrak CONVEYANCE™ liefert Wekzeuge!

Nürnberg, 29. Oktober 2025 - In der modernen Automatisierung liegt der Erfolg eines Projekts in der Fähigkeit, innovative Lösungen schnell, präzise und anpassungsfähig zu gestalten. Für Applikationsingenieure bedeutet das, Systeme zu finden, die nicht nur auf dem Papier überzeugen, sondern auch in der Praxis nahtlose Integration, schnelle Umrüstung und zuverlässige Performance bieten. SuperTrak CONVEYANCE™ adressiert diese Kernbedürfnisse und positioniert sich als das ideale Transfersystem für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Die Antwort auf die Herausforderungen im Engineering-Alltag

Mit seiner fortschrittlichen Technologie bietet SuperTrak CONVEYANCE™ gezielte Lösungen für die größten Probleme von Applikationsingenieuren:

--> Schnelle Variantenwechsel: In der Medizintechnik konnte bei einem deutschen Maschinenbauer die Umrüstung einer Linie, die zuvor mehrere Tage dauerte, auf wenige Stunden reduziert werden. SuperTrak CONVEYANCE™ ermöglicht dies durch softwarebasierte Anpassungen, die mechanische Umbauten überflüssig machen. Dies führt zu einer 40-60 % schnelleren Umstellung der Linien auf neue Produkte im Vergleich zu traditionellen Systemen.

--> Kombination komplexer Prozesse: Ein Integrator in der Automobilzulieferung (Tier-1) konnte mit SuperTrak CONVEYANCE™ mehrere Prüf- und Montageprozesse auf einer einzigen Linie zusammenführen. Das Ergebnis war eine Reduzierung der benötigten Stationen um rund 30 %, was den Platzbedarf senkt und die Effizienz der gesamten Anlage steigert.

--> Maximale Flexibilität ab Werk: Das System wurde von Ingenieuren für Ingenieure konzipiert. Diese Praxiserfahrung zeigt sich in den vielfältigen Justiermöglichkeiten, den Anpassungseigenschaften für einen schnellen Aufbau und in der enormen Flexibilität, die den Design- und Implementierungsprozess erheblich vereinfacht.

Eugen Goidenko, Director Automation Products, Global, sagt dazu:

"Unsere Ingenieure merken sofort, dass SuperTrak CONVEYANCE™ nicht einfach nur am Reißbrett entworfen wurde. Man spürt, dass es von Menschen konstruiert wurde, die es selbst über viele Jahre im Einsatz genutzt haben. Diese Praxiserfahrung zeigt sich in den vielfältigen Justiermöglichkeiten, den Anpassungseigenschaften für einen schnellen Aufbau und in der enormen Flexibilität des Systems - und genau das macht es für uns als Anwender so wertvoll."

Die Überlegenheit von SuperTrak CONVEYANCE™ liegt in der Kombination von höchster technischer Präzision und intuitiver Anwendbarkeit. Es ist ein System, das es Ingenieuren ermöglicht, ihre visionären Konzepte ohne technische Hürden umzusetzen und so die Effizienz von Linien auf ein neues Niveau zu heben.

Innovation live erleben: SuperTrak CONVEYANCE™ auf der SPS Messe in Nürnberg

Auch in diesem Jahr erwartet die Fachwelt auf der SPS Messe in Nürnberg wegweisende Neuheiten, die den Nutzen und die Wirtschaftlichkeit der SuperTrak CONVEYANCE™-Technologie weiter unterstreichen.

Besuchen Sie uns am Stand Nr. 121 in Halle 3 und erleben Sie, wie SuperTrak CONVEYANCE™ nicht nur technologische Herausforderungen meistert, sondern auch Ihre Projekte revolutioniert.

Über SuperTrak CONVEYANCE™

SuperTrak CONVEYANCE™ - Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE™ ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer "Smart Conveyance Technology" können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com.

Kontakt für ein Ticket der SPS-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SUPERTRAK

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SuperTrak CONVEYANCE™

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

Kanada

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com

SuperTrak CONVEYANCE™ - Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE™ ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer "Smart Conveyance Technology" können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Pressekontakt:

SuperTrak CONVEYANCE™

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com