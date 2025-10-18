Schrottabholung Hamm: Nachhaltiges Metallrecycling für Umwelt und Ressourcen

Alte Metalle sind keine Abfälle – sie sind wertvolle Rohstoffe. Die Schrottabholung Hamm sorgt dafür, dass Schrott und Altmetalle nicht auf Deponien landen, sondern fachgerecht gesammelt, recycelt und dem industriellen Kreislauf wieder zugeführt werden. Damit leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz in Hamm und Umgebung.

Schrott als wertvoller Rohstoff

In Haushalten, Betrieben und Werkstätten fallen regelmäßig metallhaltige Materialien an – von alten Heizkörpern über Maschinenreste bis hin zu Kabeln oder Fahrzeugteilen. Diese Altmetalle enthalten wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Messing, Aluminium oder Edelstahl, die durch Recycling nahezu unbegrenzt wiederverwendet werden können.

„Wir möchten, dass Schrott nicht als Abfall, sondern als Ressource gesehen wird“, erklärt ein Sprecher der Schrottabholung Hamm. „Durch Recycling werden wertvolle Metalle zurückgewonnen und die Umwelt deutlich entlastet.“

Kostenfreie Abholung und faire Ankaufspreise

Die Schrottabholung Hamm holt metallhaltige Materialien direkt vor Ort ab – schnell, unkompliziert und kostenlos. Sortenreine oder hochwertige Metalle werden zudem zu fairen Preisen angekauft. Kunden profitieren von transparenten Konditionen und einer fachgerechten Verwertung der Materialien.

„Unser Service ist flexibel, kundenorientiert und ökologisch sinnvoll“, so der Sprecher weiter. „Wir decken das gesamte Stadtgebiet von Hamm ab – von Bockum-Hövel bis Rhynern.“

Recycling als Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

Metallrecycling spart enorme Mengen Energie und Rohstoffe. Im Vergleich zur Neugewinnung aus Erzen werden bei der Wiederverwertung bis zu 80 Prozent Energie eingespart. So trägt die Schrottabholung Hamm aktiv zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung bei.

Die gesammelten Materialien werden sortiert, aufbereitet und an spezialisierte Recyclingbetriebe weitergeleitet – wo sie erneut in Industrie, Bauwirtschaft oder Automobilproduktion eingesetzt werden.

Über Schrottabholung Hamm

Die Schrottabholung Hamm ist Teil eines bundesweiten Netzwerks für Schrottabholung, Metallrecycling und Demontageservice. Das Unternehmen steht für umweltgerechte Entsorgung, faire Preise und zuverlässigen Service in Hamm und Umgebung.

Kontakt:

Schrottabholung Hamm

Telefon: 0157 / 35 855 388

info@schrottabholung.org

https://schrottabholung.org/schrottabholung-hamm/