Regensburg im Rampenlicht: Top Hair Top100 Event mit Senseason.Friseure

Am 28.09. wird Regensburg zum Treffpunkt der Friseur-Elite: Beim Top Hair Top100 Event diskutieren die wichtigsten Köpfe der Branche über Digitalisierung, Handwerk und die Zukunft des Gewerbes.

Regensburg, 23.09.2025 - Die 100 wichtigsten Köpfe der Friseurbranche treffen sich beim Top Hair Top100 Event in Regensburg. Mitten im Geschehen: der mehrfach ausgezeichnete Unternehmer Thomas Eusemann mit seinem Salon Senseason.Friseure._

Sein Thema: Digitalisierung, Premium-Handwerk und moderne Mitarbeiterführung.

Wenn am 27./28.092025 das Top Hair Top100 Event erstmals in Regensburg stattfindet, richtet sich der Blick der gesamten Branche auf die Domstadt. Im Mittelpunkt steht eine zentrale Frage: Wie kann das Handwerk zukunftsfähig bleiben?

Thomas Eusemann, Gründer von Senseason.Friseure, findet klare Worte:

Wir stehen heute an einer Schwelle.

Digitalisierung und KI sind nicht mehr Zukunft - sie sind Gegenwart.

Aber sie sind nur Werkzeuge. Werkzeuge, die uns Zeit schenken, Klarheit schaffen und unsichtbare Türen öffnen.

Diese Haltung prägt auch seinen Salon. Senseason.Friseure gilt als Vorreiter in Sachen Digitalisierung und Premium-Service. Bereits mehrfach wurde das Unternehmen mit dem _TopSalon Award_ sowie dem _Phorest Client Award_ ausgezeichnet. Eusemann setzt konsequent auf moderne Systeme, faire Bezahlung und eine Unternehmenskultur, die Talente bindet und fördert.

"Ich habe früh gelernt: Wer im Handwerk bestehen will, braucht Mut zum Umdenken. Es geht nicht darum, größer zu sein - sondern systematischer, klarer und konsequenter. Nur so machen wir das Friseurhandwerk wieder attraktiv - für Gäste wie für Mitarbeiter", erklärt Eusemann.

Mit dem Top Hair Top100 Event wird Regensburg zum Hotspot für Zukunftsfragen im Handwerk. Unternehmer, Vordenker und Entscheider tauschen sich hier aus, setzen Impulse und gestalten die Transformation einer ganzen Branche.

Über Senseason.Friseure

Senseason.Friseure ist ein Aveda Lifestyle Salon in Regensburg. Gegründet 2006 von Thomas und Jeanette Eusemann, steht das Unternehmen für Premium-Handwerk, Digitalisierung und nachhaltige Mitarbeiterführung. Mit Auszeichnungen wie dem _TopSalon Award_ und dem _Phorest Client Award_ gilt Senseason als einer der innovativsten Salons Deutschlands.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Senseason.Friseure e.K.

Herr Thomas Eusemann

Untere Bachgase 1

93047 Regensburg

Deutschland

fon ..: 09415865362

web ..: https://www.senseason.de

email : info@senseason.de

Was uns wichtig ist

Begeistern. Faszinieren. Gemeinsam mit Ihnen die Welt verschönern.

Unser Ziel

Wir entwickeln für Sie einen individuellen Look, basierend auf der individuellen Struktur Ihres Haares und Ihres Typs, passend zu Ihrem Lifestyle.

Höchste Qualität

Jeder unserer Stylisten ist top qualifiziert. Durch intensives, externes und internes Training sind unsere Friseurmitarbeiter für Haarschnitt, Style, Form, Coloration, Styling, Blondierung und Strähnen spezialisiert. Unser Team bildet sich ständig weiter, für höchste Qualität im Friseurhandwerk.

Naturbewusstsein

Senseason verwendet ausschließlich Aveda Produkte, für Coloration und Pflege.Wir legen höchsten Wert auf erstklassige, natürliche Friseurprodukte, zum Wohlbefinden unserer Kunden und zum Schutz unserer Umwelt und der Natur. Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Senseason ist dafür überregional bekannt.*

Preisphilosophie

Alle Preise richten sich nach Fortbildungsstufen unserer Stylisten und Farbspezialisten.

Atmosphäre

Durch unser einzigartiges Raum-Konzept bieten wir viel Entspannung. Sollten Sie es noch ruhiger wünschen, teilen Sie uns das bitte mit und wir versuchen, einen freien Platz in einem anderen Raum zu finden.

Talente

In unserer Senseason Academy halten wir regelmäßig Trainings und Schulungen für unsere Mitarbeiter. Wir bilden Talente zu Stylisten von morgen aus.

Terminbuchung

Termine können persönlich, telefonisch oder online vereinbart werden.Haben wir Ihre Email-Adresse? Dann senden wir Ihnen 24h vor Ihrem Termin eine Erinnerung. Möchten Sie immer gut aussehen? Dann vereinbaren Sie bitte gleich bei jedem Besuch Ihren nächsten Wunschtermin. Termine finden zur vollen Stunde statt.

SO ERREICHEN SIE UNS

Telefonisch: 0941 5865362

E-Mail: info@senseason.de

Pressekontakt:

Senseason.Friseure e.K.

Herr Thomas Eusemann

Untere Bachgase 1

93047 Regensburg

fon ..: 016097003244

email : info@senseason.de