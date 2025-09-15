Der September-Effekt

Börsenwahrheiten und -sprüche gibt es mehrere. Eine dieser Anlagestrategien ist der sogenannte September-Effekt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp. und U.S.GoldMining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 15.09.2025, 09:15 Europa/Berlin

Könnte man sich auf Prognosetools verlassen, wäre das eine schöne Sache, doch so einfach ist es nicht. Es gibt natürlich gewisse saisonale Muster, die oft wiederkehren. Der September gilt als komplizierter Monat für die Aktienmärkte, dies zeigen historische Daten. Es gibt auch Untersuchungen zu Nachwahljahren (S&P 500) mit einem Präsidenten in der zweiten Amtszeit. Dafür werden die Kurse alle vier Jahre betrachtet. Diese Nachwahljahre machen sich besonders zwischen September und Dezember nicht schlecht, wobei der September eher schwach ausfällt und eine Herbstrallye nicht stattfindet. Die September-Schwäche betrifft die Aktienmärkte weltweit. Der S&P 500 musste in den letzten vier Jahren im September einen Rückgang verzeichnen.

Aktuell existieren aber diverse Faktoren, die für Einflüsse sorgen können, wie zum Beispiel die möglichen Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Auch die problematischen finanzwirtschaftlichen oder politischen Bedingungen wirken. Die Industrie in den USA schwächelt, während es in Chinas Wirtschaft besser aussieht. Im zweiten Quartal wurde immerhin ein BIP-Wachstum von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erreicht. In der Eurozone macht gerade Frankreich mit seiner immensen Überschuldung von sich Reden. Auf jeden Fall, selbst wenn der September nicht so toll sein sollte, im Oktober könnte sich das Blatt wieder wenden. Denn saisonale Daten sprechen für eine Erholung im Oktober. Zudem sind die bekannten Risikofaktoren schon länger präsent. Niedrige Kurse sind bekanntermaßen auch immer Einstiegskurse. Daher sollten Investoren gut aufgestellte Unternehmen wie Vizsla Silver oder U.S. GoldMining auf dem Schirm haben.

Vizsla Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-... - besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können.

U.S. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-... - besitzt in Alaska das Whistler-Projekt, es beherbergt große Gold- und Kupferressourcen und ist äußerst aussichtsreich. Die dortige Regierung unterstützt den Bergbaubereich und sorgt für die notwenige Infrastruktur.

