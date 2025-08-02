Die Dr. Werner Financial Service AG bearbeitet für den Mittelstand ohne Prospekthürden stimmrechtsloses Mezzaninekapital

Die Dr. Werner Financial Service AG als Partner der integrierten Hi-Tech Media AG mit ihrem Investoren-Brief steht für Kapital und Finanzierungen für Unternehmen ab € 50.000,- bis € 200 Mio. ohne Bankkredite und mit stimmrechtslosem Beteiligungskapital bzw. über Mezzaninefinanzierungen und Eigenkapitalbeschaffung von offenen Beteiligungen sowie für die Erarbeitung von BaFin-Prospekten, Börsenemissions-Prospekten, Fondsprospekten und Wertpapieremissionen. Seit über drei Jahrzehnten ist die Professionalität von Dr. Horst Siegfried Werner und seinen Kollegen am Kapitalmarkt bekannt. Privatplatzierungen werden auch ohne BaFin-Prospekt bis ca. Euro 10 Mio. mit einem formlosen Beteiligungsexposé umgesetzt.

Das Dr. Werner-Experten-Netzwerk bearbeitet für den Mittelstand Mezzaninefinanzierungen = Unternehmensfinanzierungen durch stimmrechtsloses Mezzaninekapital als stilles Gesellschaftskapital, vinkuliertes Genussrechtskapital oder als Anleihekapital und Darlehenskapital mit Rangrücktritt. Zur Eigenkapitalbeschaffung für mittelständische Unternehmen und Familienunternehmen ( z.B. Aktien, KG-Anteile, Fondsanteile etc. ) steht die Dr. Werner Financial Service AG ab € 50.000,- ohne BaFin ( = ohne erforderliche Kapitalmarktaufsichts-Genehmigung) zur Verfügung.

Ab ca. € 10 Mio. bis € 200 Mio. ist ein organisiertes Private Placement bzw. eine Privatplatzierung mit einem Kapitalmarktprospekt bzw. einem Fondsprospekt bei breiter Investoren-Streuung ( bei Privatanlegern ) über den Kapitalmarkt bzw. privaten Beteiligungsmarkt erforderlich und möglich.

Oberhalb eines Umsatzvolumens von € 20 Mio. und einem Rating von mindestens BBB+ als Investmentgrad stellt die Dr. Werner Financial Service AG Kontakte zu Beteiligungsgesellschaften, Venture-Capital-Gesellschaften bzw. Mezzanine-Fonds als institutionelle Investoren her. Ferner ist der Netzwerk-Partner auch bei der Beschaffung von Fördermitteln und staatlichem Subventionskapital behilflich, damit in den mittelständischen Betrieben Investition und Wachstum finanziert werden können.