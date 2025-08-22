„Künstliche Intelligenz im Service“ – Aktuelle Ausgabe des Newsletter SERVICE TRENDS jetzt erhältlich

Das X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign geht in seiner neuesten Ausgabe des Newsletter SERVICE TRENDS der Frage nach, welchen Rolle künstliche Intelligenz im Service spielt.

Interessierte Leser erfahren, welche Vorteile sich durch den Einsatz für Unternehmen ergeben und wie gleichzeitig auch mit Herausforderungen umgegangen werden muß.

Auf der Internetseite des Instituts läßt sich die digitale Publikation zu Themen der „Service- und Kommunikationsentwicklung“ kostenfrei via E-Mail abonnieren.

Themen der aktuellen Publikation sind u.a.: 1. Schöne, neue Servicewelt, 2. Service mit Generativer KI, 3. Künstliche Intelligenz im Service.

Die Ausgabe „SERVICE TRENDS 032025“ steht interessierten Unternehmen unter folgendem Link als Download zur Verfügung: https://bit.ly/ServiceTrends032025

Weitere Ausgaben des Newsletters sind auf der Internetseite des Instituts zu finden: http://www.dieserviceforscher.de/publikationen/newsletter/