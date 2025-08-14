Noch kein Ende bei den Goldzöllen

Also die Schweiz muss wohl keine Zölle auf Gold fürchten, so der neueste Stand der Dinge. "Auf Gold werden keine Zölle erhoben", so der US-Präsident.

Dass der Goldpreis seit Anfang 2025 stark gestiegen ist, ist bekannt. Ursächlich wirkten und wirken die US-Handelspolitik und die Erwartung auf Leitzinssenkungen. Anscheinend sind die Goldimportklassifizierungen nicht ganz einfach. Denn zwischen Interpretationen von Zöllen und der Durchführung könnten Diskrepanzen auftreten. Dies könnte den Goldpreis beeinflussen, Unruhe gab es am Goldmarkt jetzt genug. Bleibt noch eine mehr oder weniger angekündigte Durchführungsverordnung abzuwarten. Diese soll Unklarheiten beseitigen. Dann wird sich wohl zeigen, wie es genau aussieht in Sachen Einfuhrzölle auf Gold. Am häufigsten gehandelt wird an der Comex der Ein-Kilogramm-Barren. Nun weichen die Lieferstandards in London und New York voneinander ab, so dass Barren oft in der Schweiz umgeschmolzen werden. Zölle auf Ein-Kilogramm- und 100-Unzen-Barren hätten den Terminmarkt in New York deutlich beeinflusst. Wie das Gold-Zölle-Thema auch letztendlich ausgeht, es wird an der starken Nachfrage von Anlegern und Zentralbanken nichts ändern. Geopolitische Risiken, Entdollarisierungs-Tendenzen und der Drang zu sicheren Anlagen wie Gold wird anhalten.

So hat Gold seit Jahresanfang etwa 29 Prozent an Wert zugelegt. Auch wenn die Goldkäufe der Zentralbanken etwas schwächer geworden sind, so hat dies die Investitionsnachfrage ausgeglichen. Und auch der Barren- und Münzenbereich war stark. So stieg laut dem World Gold Council die Gesamt-Goldnachfrage im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund drei Prozent an, ungeachtet des hohen Goldpreises. Auch gut aufgestellte Goldunternehmen sind neben physischem Gold von Interesse für Anleger. So zum Beispiel Goldshore Resources oder Southern Cross Gold Consolidated.

Goldshore Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldshore-reso... - verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen.

Southern Cross Gold Consolidated - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross... - besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende Bohrergebnisse liegen bereits vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und Goldshore Resources (-http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldshore-resources-inc/ -).

Quellen: https://www.fondsprofessionell.de/news/maerkte/headline/trump-stellt-kla... World Gold Council: https://www.gold.org/news-and-events/press-releases/strong-investor-inte...

