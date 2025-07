Startseite Top-Events und Angebote im August auf Wasserschloss Mellenthin Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-29 13:13. Das Wasserschloss Mellenthin auf Usedom lockt im August mit Kultur, Kulinarik und exklusiven Arrangements. Erleben Sie das Parktheater Edelbruch und genießen Sie die Ruhe im idyllischen Hinterland. Exklusiver Eventkalender im historischen Herzen der Insel Usedom Das Wasserschloss Mellenthin, ein historisches Juwel im ruhigen Hinterland der Insel Usedom, präsentiert sich für den August 2025 als erstklassige Destination für anspruchsvolle und bodenständige Urlauber gleichermaßen. Mit einem bunten Programm aus Kultur, Kulinarik und exklusiven Angeboten schafft das Schlosshotel eine einzigartige Alternative zum Trubel der Seebäder. Das historische Anwesen kombiniert dabei Erholung in der Natur mit hochwertigen Erlebnissen und unterstreicht seine Position als ganzheitliche Genuss- und Erlebniswelt. Gastspiel des Parktheaters Edelbruch Ein Höhepunkt des sommerlichen Eventkalenders ist das Gastspiel des renommierten Parktheaters Edelbruch. Die Aufführungen im malerischen Innenhof des über 400 Jahre alten Wasserschlosses versprechen ein unvergessliches Kulturerlebnis für Groß und Klein in authentischer Atmosphäre. Diese Symbiose aus historischer Architektur und professioneller darstellender Kunst bietet Gästen und Einheimischen eine hochwertige Unterhaltung, die weit über das übliche touristische Angebot hinausgeht und die kulturelle Vielfalt der Insel Usedom bereichert. Genuss-Offensive mit hauseigenen Manufakturen Flankiert werden die kulturellen Darbietungen von vielfältigen kulinarischen Events. Die Schlossgastronomie lädt zu abwechslungsreichen Themenbuffets, die auf frische, regionale Produkte setzen. Ein Alleinstellungsmerkmal des Wasserschlosses sind zudem die hauseigenen Manufakturen: Die schlosseigene Brauerei, eine Kaffeerösterei sowie eine Destillerie bieten nicht nur einzigartige Geschmackserlebnisse, sondern auch authentische Produkte zum Mitnehmen. Diese sind, neben weiteren regionalen Souvenirs, im Schloss-Shop sowie in der Insel-Manufaktur am Ortseingang erhältlich. Attraktive Arrangements und strategische Lage für Erholungssuchende Für einen längeren Aufenthalt empfiehlt das Wasserschloss Mellenthin attraktive Arrangements wie das Angebot "7 Tage Erholung pur", das exklusiv für Direktbucher konzipiert wurde. Gäste residieren wahlweise im Haupthaus oder in den romantischen Zimmern des historischen Speichers. Dank seiner zentralen Lage im idyllischen Usedomer Hinterland dient das Schloss als idealer Ausgangspunkt für Ausflüge über die gesamte Insel, während es zugleich als Oase der Ruhe abseits der belebten Küstenorte fungiert. Detaillierte Informationen sind unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de verfügbar oder telefonisch unter +49 (0) 38379 2878-0 erhältlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Wasserschloss Mellenthin

email : info@wasserschloss-mellenthin.de Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

