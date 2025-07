Startseite Klimaneutralität braucht Kernkraft, damit Uran Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-09 13:15. Nicht nur weltweit, sondern auch in der EU könnte der Anteil der Atomenergie am Energiemix steigen. Rund 25 Prozent des Stromes in der EU wird durch Kernkraftwerke erzeugt. Erneuerbare Energien allein werden für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung nicht ausreichen. Die Lager in der EU sind geteilt. Manche kehren zur Atomenergie zurück, andere planen den Ausstieg, wieder andere wollen die Kernkraft ausbauen. Polen etwa plant den Einstieg in die Atomenergie. Spanien beispielsweise, steht seit dem großen Stromausfall vor kurzem vor der Frage, ob Laufzeiten verlängert werden sollen. Denn eigentlich war geplant bis 2035 aus der Atomenergie auszusteigen. Doch die Energieautonomie und die Versorgungssicherheit sind wichtige Punkte. Daher hat Schweden 2023 umgeschwenkt und will jetzt nicht mehr aussteigen, sondern neue Reaktoren bauen. Auch Belgien setzt nun auf Neubauten. Italien und Dänemark erwägen eine Rückkehr zur Kernkraft. Das Vereinigte Königreich baut und plant neue Anlagen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Urannachfrage seit einigen Jahren anzieht. Und es sind energiehungrige Länder wie China und Indien, die massiv auf die Kernenergie setzen. Den meisten Atomstrom erzeugen die USA und US-Präsident Trump plant sogar eine Vervierfachung in den kommenden 25 Jahren. Aktuell sorgen in den USA Kernkraftwerke für rund 20 Prozent des erzeugten Stromes. Mit mehreren Dekreten sollen Genehmigungen beschleunigt, Kredite erleichtert und die Forschung unterstützt werden. Das nötige Uran soll mehr als bisher in den USA produziert werden. Uran ist also ein gefragter Rohstoff, was Unternehmen wie Uranium Energy oder Premier American Uranium freuen dürfte. Uranium Energy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy... - ist der größte lizenzierte Uranproduzent in den USA und schuldenfrei. Neben den ISR-Uranprojekte in den USA befinden sich weitere hochgradige Projekte des Unternehmens in Kanada. Premier American Uranium - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-... - verfügt in ausgezeichneten Uranregionen wie Colorado, Wyoming und New Mexiko über aussichtsreiche Uranprojekte. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

