ALBRECHT: Ihre Rechtsanwälte in Bad Hersfeld

Die Kanzlei ALBRECHT Rechtsanwälte in Bad Hersfeld ist auf zentrale Bereiche des Zivil- und Verwaltungsrechts ausgerichtet. Rechtsanwalt Aaron Albrecht bearbeitet unter anderem Mandate im Arbeitsrecht, Familienrecht, Erbrecht, Mietrecht, Sozialrecht, Strafrecht sowie im Verkehrsrecht und Baurecht. Die Kanzlei ist in der Breitenstraße ansässig. Sie ist zu den gängigen Öffnungszeiten erreichbar und nimmt Anfragen telefonisch oder per E-Mail entgegen. ALBRECHT arbeitet strukturiert, zielbezogen und mit Blick für das Wesentliche. Die Schwerpunkte liegen in der rechtlichen Prüfung, der außergerichtlichen Klärung und der Prozessführung. Auch in Fragen des Nachbarschaftsrechts, bei Problemen im Zusammenhang mit dem Wohnmobil oder bei öffentlich-rechtlichen Themen wie dem Verwaltungsrecht ist die Kanzlei tätig. ALBRECHT Rechtsanwälte informiert auf ihrer Website über Leistungen und Stellenangebote. Dort erhalten Sie einen Einblick in die Arbeit der Rechtsanwälte. ALBRECHT Rechtsanwälte

Reichsstraße 3

36251 Bad Hersfeld

06621 9112050

info@kanzlei-hersfeld.de

https://www.kanzlei-hersfeld.de