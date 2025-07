Startseite Der Gedanke selbst trägt die Schuld - das Drama um die Marktstraße Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-03 07:10. Beitrag zur öffentlichen Debatte um die Marktstraße in Loitz. Zur freien Veröffentlichung, Kürzung nur in Rücksprache. Abdruck honorarfrei. Ein Atelier. Eine Klingel. Kinderstimmen.

Ein umgeworfener Aufsteller. Klebereste an der Scheibe. Ein Strafantrag wird gestellt. Ross und Reiter benannt.

Und doch: kein Verfahren. Kein Aufschrei. Keine Titelzeile. Nur Stille. Was folgt, ist nicht juristisch - sondern narrativ. Ein neuer Fokus: die Marktstraße. Nicht wegen der Taten - sondern wegen seines Adressen.

Marktstraße. 151. 191. Namen, die nicht fielen - aber gemeint waren. Denn in Loitz reicht oft schon die Nähe.

150 Meter?

Genug, um ins Gerede zu kommen.

Oder doch die Nachbarschaft?

Wer weiß. Zwei Tage. Zwei Vorfälle. Ein Effekt. Ein Freitagnachmittag: Ein Kinderstreich, laut, chaotisch, ohne Konsequenz.

Ein Dienstag: Sachbeschädigung. Dokumentiert, angezeigt, aufgearbeitet. Doch beide Ereignisse werden verwoben, gedehnt, umfunktioniert: Von Einzelfällen zur Gefahr.

Von Beobachtungen zur Bedrohung.

Von Nachbarschaft zur Schuld. Wer trägt diese Geschichten durchs Dorf? Eine Bürgermeisterin, die sich vors Publikum stellt; Fakten ungeprüft.

Ein Lokalpolitiker, der "Lösungen" verkündet, ohne ein Problem zu benennen.

Ein Tageblatt, das durch Gerüchte Druck auf die Straße bringt, statt Impressionen zu liefern.

Ein Kommentarbereich, der sich selbst überzeugt. Und was bleibt belegbar? Ein Vorfall mit Holzleim.

Keine Gewalt.

Keine Beteiligung aus 151 oder 191.

Kein einziger Straftatbestand, der sich den Hausnummern zurechnen lässt. Was aber bleibt: der Verdacht. Weil der Gedanke da ist: Sichtbarkeit reicht.

Weil andere schweigen.

Weil niemand sagt: "Stopp. Das stimmt so nicht." Ein Gedankenexperiment: Was wäre, wenn es die Familie Daus zweimal gäbe?

Einmal handelnd. Einmal nur anwesend. Würde man unterscheiden können?

Oder würde allein die Adresse genügen? Der Fehler liegt im System der Erklärungen. Es ist bequem, Nähe mit Schuld zu verwechseln.

Es ist einfach, ein Gesicht zum Tatvorwurf zu zeichnen.

Es ist effizient, Einzelfälle aufzublasen, bis sie tragfähig werden für eine politische Idee. Aber es ist falsch. Zwischen Schlagzeilen und Schuld liegt Verantwortung. Die Frist zur Beweisvorlage läuft ab.

Doch das Urteil steht längst im Raum. Unterschrieben von denen, die nicht geprüft haben.

Verteilt von denen, die nicht gefragt haben.

Glaubhaft gemacht durch Wiederholung. Fazit:

Nicht jeder Vorhalt ist eine Tat. Nicht jeder Schatten kommt vom selben Licht.

Und nicht jeder Gedanke bedeutet Schuld. Oder auch: Sie wollten alle reiten - den Gaul, der unlängst tot am Boden lag. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DREIFISCH

Herr Anselm Bonies

Greifswalder Str. 242

17121 Loitz

Deutschland fon ..: 03999895900

web ..: https://dreifisch.com

email : support@dreifisch.com Willkommen - ich bin Anselm Bonies, kreativer Begleiter, der das Spiel zwischen Farbe, Form und Gestaltung als Herzstück meiner Arbeit versteht. In meiner Welt dreht sich alles um die Symbiose aus Fotografie, Film und Grafikdesign. Für mich bedeutet kreatives Arbeiten, nicht nur eindrucksvolle Werke zu schaffen, sondern auch Geschichten zu erzählen und Dialoge zu eröffnen - und das in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich sehe mich als jemanden, der nicht nur gestaltet, sondern begleitet. Als kreativer Partner entwickle ich mit Ihnen gemeinsam visuelle Erlebnisse, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Wesenheit Ihrer Botschaft auf den Punkt bringen. Was können Sie von mir erwarten?

Ob Sie eine starke Markenidentität aufbauen, ein einzigartiges visuelles Erlebnis gestalten oder eine Geschichte erzählen möchten, die Ihr Publikum berührt - ich bringe die Erfahrung, das Gespür und das technische Know-how mit, um Ihre Ideen lebendig werden zu lassen. Mein Ziel ist es, Ihre Vision so präzise und individuell wie möglich umzusetzen und dabei einen kreativen Prozess zu schaffen, der Ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Ihr Projekt - einzigartig und persönlich

Meine Arbeit ist mehr als das reine Erschaffen von Bildern und Designs. Es ist ein Prozess der Transformation: Gemeinsam entwickeln wir eine Idee, die Form annimmt, lebendig wird und Spuren hinterlässt. Dabei liegt mein Fokus stets darauf, Ihre Botschaft in kraftvolle, visuelle Ausdrucksformen zu übersetzen - maßgeschneidert und auf Ihre Ziele abgestimmt. Lernen Sie mich kennen

Wie andere mich sehen? Das erfahren Sie am besten selbst. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail, und erleben Sie, wie aus Ihren Ideen greifbare, kreative Werke werden. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam neue Wege zu beschreiten - dort, wo Farbe, Form und Gestaltung zu einzigartigen Momenten verschmelzen. Neugierig geworden? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen! Sie möchten mehr über Gedankendusche: Kritisches Denken durch kreative Handlung erfahren, ein Interview führen oder eine Veröffentlichung planen? Ich stehe Ihnen gerne für Rückfragen, Presseanfragen oder kreative Kooperationen zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich direkt:

E-Mail: support@dreifisch.com

Telefon: +49-39998-95900

Website: dreifisch.com Pressekontakt: DREIFISCH

Herr Anselm Bonies

Greifswalder Str. 242

17121 Loitz fon ..: 03999895900

email : support@dreifisch.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten