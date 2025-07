Startseite HSH+S gehört zu den Top-3 im SZ-Ranking "Personalberatungen" Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-02 09:18. HSH+S ist eine der ausgezeichneten Beratungen des im Juni 2025 veröffentlichten SZ-Rankings "Beste Personalberater 2025". Die Süddeutsche Zeitung sendet damit ein starkes Zeichen für die fachliche Exzellenz, Kundenorientierung und Marktposition einiger weniger Personalberatungen. Unter dem Titel "Ein Wegweiser für Unternehmen" wurden die Ergebnisse in der Süddeutschen Zeitung, Ausgabe 133, veröffentlicht. Dank der punktgleichen Platzierung auf Platz 11 ist HSH+S zudem kostenloser Teil der Printausgabe. Die Süddeutsche übernimmt im Text sogar den Slogan von HSH+S als "Brückenbauer" zwischen Menschen. Im Ranking "Vertraulichkeit" ist HSH+S auf Platz 3 aller Personalberater Laut der Süddeutschen Zeitung sind die beiden Faktoren "Kompetenz und Vertraulichkeit" den Gesellschaftern und Top-Managern am wichtigsten - so auch für HSH+S. Als kleine Personalberatung wird ein Suchauftrag meist von nur zwei HSH+S Personalberatern bearbeitet. Insbesondere für börsennotierte Aktiengesellschaften, Investoren oder Familienunternehmen ist Vertraulichkeit sehr wichtig. Ist diese nicht sichergestellt, kann ein zu frühes Bekanntwerden für Irritationen am Markt bis hin zu großen Kursschwankungen führen. Fachkompetenz als wichtigstes Kriterium für die Auswahl HSH+S sucht zudem und grundsätzlich nach "fachkompetenten" Kandidaten - Führungskräften und Spezialisten, die Experten im Management oder in ihrem Fachbereich sind. Hierbei ist Fachkompetenz neben der Persönlichkeit das wichtigste Kriterium für professionelle Personalberater. Denn fachkompetente Mitarbeiter bringen Erfahrung, d.h. echte Mehrwerte mit. Sie kennen ausgereifte Prozesse, haben Branchenwissen, Ideen, Netzwerke, inspirieren Kollegen und sind Schnellstarter. Erfahrene Kandidaten haben die größten Fehler im Job bereits gemacht und daraus gelernt. Im Vergleich hierzu bleiben die Mängel einer wenig fachkompetenten neuen Führungskraft lange unbemerkt. Solche Kandidaten sind Mitarbeitern und Kollegen keine Stütze, kein Ratgeber - auch wenn sie menschlich vielleicht sympathisch sind. Ein weiterer Pluspunkt für HSH+S ist die zeitgleiche Vorstellung passender Kandidaten. Hat der Entscheider die Wahl, wird von der Einarbeitung über die Zusammenarbeit bis zum gemeinsamen Erfolg die gegenseitige Wertschätzung größer. Für weitere Informationen besuchen Sie die SZ oder: www.hshs.net Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: HSH+S Management- und Personalberatung

HSH+S is an international management consultancy, active since 1994. We work on behalf of exclusive order, confidentially, individually, project- and industry-related. For this reason, you can expect competent answers from us to questions about our client's organization, task and goals. We do not operate as a recruiter based on large databases, nor do we offer personnel leasing and temporary staffing. We are looking forward to your questions!

