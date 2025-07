Startseite KI für den Mittelstand: leopard.ki startet mit intelligenter Vertriebsplattform für KMUs Pressetext verfasst von Katja Mueller am Di, 2025-07-01 11:38. Pressemitteilung

KI für den Mittelstand: leopard.ki startet mit intelligenter Vertriebsplattform für KMUs

Talheim, 1. Juli 2025 – Mit leopard.ki startet eine neuartige, KI-gestützte Kommunikationsplattform, die kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) bei der Digitalisierung ihres Vertriebs unterstützt. Der virtuelle Produktberater „Leo“ kombiniert hochpräzise Beratung, Echtzeit-Angebotserstellung und Mehrsprachigkeit – und hebt sich damit deutlich von herkömmlichen Chatbots ab.

Die SaaS-Lösung richtet sich gezielt an KMUs in Branchen wie Maschinenbau, Dienstleistungen, Logistik oder Druckereien, die unter steigendem Wettbewerbsdruck, Ressourcenengpässen und internationalen Anforderungen leiden. Leo erstellt komplexe Angebote in Sekundenschnelle, integriert sich in bestehende CRM-Systeme und bietet Beratung auf Expertenniveau – rund um die Uhr, in jeder Sprache.

„Unsere Vision ist es, Unternehmen ein Tool an die Hand zu geben, das wie ein Top-Mitarbeiter agiert – nur eben digital, skalierbar und immer verfügbar“, sagt Martin Spieß, Gründer und Geschäftsführer von leopard.ki. „Gerade für kleinere Teams ist das ein enormer Wettbewerbsvorteil.“ Video leo.page (Beispiele)

Mit Preisen ab 260 EUR monatlich bleibt das Tool auch für kleine Betriebe attraktiv. Die Plattform ist ab sofort buchbar – inklusive kostenlosem Live-Test auf Homepage leopard-ki.com

Über leopard.ki

leopard.ki ist eine KI-gestützte Kommunikationsplattform für kleine und mittlere Unternehmen, die sich auf exzellente digitale Beratung, Echtzeit-Angebotserstellung und internationale Skalierbarkeit spezialisiert hat. Der virtuelle Agent „Leo“ berät Kunden auf Expertenniveau, automatisiert Vertriebsprozesse und ermöglicht globalen Marktzugang – ohne zusätzlichen Personalaufwand. Entwickelt wurde die Plattform von einem interdisziplinären Team unter der Leitung von Martin Spieß (Online-Marketing) und Arnd Klotz (Diplom-Mathematiker, IT).

Mit Fokus auf den Mittelstand vereint leopard.ki Technologie und Skalierbarkeit in einem Abo Modell, das sofortige Effizienzgewinne und langfristige Wettbewerbsfähigkeit ermöglicht. leopard.ki

Prinz-Eugen-Str. 13/1, 74388 Talheim

www.leopard-ki.com

+49 (0)7133 96945-24

Presse: Katja Mueller

kamu@leopard-ki.com

Presse: Katja Mueller

kamu@leopard-ki.com

+49 (0)172 963 2106