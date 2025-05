Startseite Buch-Lesung: Die Toten von Delchin – Anka Der Psycho-Kriminalthriller von Frank Liebe Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Mo, 2025-05-19 12:52. Am Sonntag den 4. Mai 2025 präsentierte der Berliner Schriftsteller Frank Liebe bei einer Buch-Lesung im Stadttheater Cöpenick in Berlin sein spannendes Erstlingswerk „Die Toten von Delchin – Anka“. Es ist der erste Teil einer Trilogie, die in der fiktiven Kleinstadt Delchin im Norden von Brandenburg spielt. Die 17-jährige Anka ist die Hauptfigur, um die es herum Tote gibt. Frank Liebe las einige Passagen aus dem Erstling „Anka“ und garnierte die Lesung zwischen den einzelnen Lese-Passagen mit Musik. Diese Lieder sang er selbst, da Frank ja auch Sänger ist. Herr Liebe las dem Publikum den Teil vor, wo seine Hauptdarstellerin Anka kurz vor dem Liebesspiel am See in freier Wildnis war – und er dann plötzlich mit einem Armbrust-Pfeil in den Hals geschossen ermordet wurde. Ein Abschnitt mit Erotik, Charme, Spannung und einen Hauch Horror. Ein Gruseleffekt wie ihn einst Edgar Wallace erzeugte. Eine super ausgewählte Szene.

Frank Liebe kann nicht nur bildgewaltig und erzählerisch schreiben. Er kann seine geschriebenen Zeilen auch hervorragend vorlesen. Da stimmte jede Betonung, die geschriebenen Emotionen in gesprochenen Worte umgesetzt und die Spreche von Mann und Frau.

Das war nicht einfach nur vorgelesen, sondern wie ein schauspielerischer Monolog vorgetragen.

Die Zuhörer hörten gespannt zu und belohnten ihn mit tosendem Applaus und viele Besucher kauften hinterher sein Buch. Ein packender Fall, viele Fährten und ein sympathisches Ermittlungsteam füllen das Erstlingswerk von Frank Liebe: Alles beginnt mit dem Fund massenhaft toter Tiere und eines ermordeten Jugendlichen – alle mit einer Armbrust erschossen. Das Team um die Kommissare Wilderer und Henke steht vor einem Rätsel. Als weitere grausam hingerichtete Todesopfer hinzukommen, ist klar: Es handelt sich um einen Serientäter. Doch was ist sein Motiv? Im Mittelpunkt der Taten scheint die hübsche Anka zu stehen, denn alle Opfer stehen in einer engen Beziehung zu ihr. An verdächtigen Personen im Umfeld der Siebzehnjährigen mangelt es nicht, doch die Ermittlungen enden immer wieder in einer Sackgasse. Frank Liebe las auch noch Text-Passagen aus seinen noch nicht veröffentlichten 2 Teile der Trilogie „Die Toten von Delchin“. Hier sind immer wieder dieselben Ermittler im Dienst und jeweils eine andere Hauptfigur mit vielen brutal umgebrachten Menschen. Für Menschen mit schwachen Nerven, die zart besaitet sind, sind diese Psycho-Romane wahrlich nicht. Frank Liebe spart nicht mit detailreicher Erklärung der verschiedenen brutalen Mordarten. Der Autor dieser Zeilen empfiehlt ein Lesealter ab 18 Jahren. Im Zuschauerraum befanden sich eine gute Anzahl Kollegen/Innen des Sängers Frank Liebe. So war die Sängerin und Radiomoderatorin Antje Klann anwesend. Auch die Schlagerlegende Uwe Jensen war zu Gast. Die Schlagerfee Nicole Freytag gehörte auch zu den Gästen, so wie die Dresdner Sängerin Mandy Schwarz. Gesichtet wurde auch Giso Weißbach. Der Schauspieler und Sänger tritt demnächst im Stadttheater Cöpenick mit eigenem Programm auf. „Die Toten von Delchin – Anka“ ist in jedem Online-Shop und bei den Buchhandlungen bestellbar. Es gibt auch ein eBook und ein Hörbuch ist auch in der Planung.

Da wird in den nächsten Jahren die Leserschaft noch mit mehr hochspannenden Suspense-Thrillern verwöhnt werden.

